Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej za 2015 rok z wybranych krajów UE największą liczbę zabitych na drogach odnotowano we Francji i w Niemczech - po 3459 osób oraz we Włoszech - 3428. Polska z liczbą 2938 ofiar śmiertelnych jest na 4. miejscu w niechlubnej statystyce. Także w naszym kraju odnotowano najwyższy w całej Unii wskaźnik zabitych na 100 wypadków - 8,9. Zarówno w Europie, jak i w Polsce wśród sprawców wypadków oraz zabitych największą grupę stanowią kierowcy w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat.

Z raportu Komendy Głównej Policji wynika, że w 2016 roku w Polsce doszło do 33,6 tys. wypadków drogowych, do których w ponad 86 proc. doprowadzili kierowcy. W co piątym takim zdarzeniu sprawcami byli kierujący w wieku od 18 do 24 lat. Spowodowali oni ponad 5,8 tys. wypadków, w których zginęły 542 osoby, a niemal 7,8 tys. zostało rannych. Biorąc pod uwagę trzymilionową populację polskich kierowców w tym przedziale wiekowym daje to najwyższy wskaźnik wynoszący 18,4 wypadków na 10 tys. osób. Policja wskazuje, że jedną z najczęstszych przyczyn nieszczęść spowodowanych przez młodych ludzi za kierownicą była zbyt duża prędkość, a o ich ciężkości świadczy ponad 53 proc. zabitych.

Sytuacja jest tym bardziej alarmująca, że w porównaniu z rokiem 2015 liczba wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących zwiększyła się o 240 (+4,3 proc.), liczba osób zabitych o 64 (+13,4 proc.) a osób rannych o 284 (+3,8 proc.).

Brak doświadczenia młodych kierowców, czyli prawo jazdy to za mało

Najmłodsi kierowcy znają teorię, jednak nie wiedzą, jak samochód zachowuje się przy dużych prędkościach, kiedy trzeba gwałtownie zmienić pas lub wyhamować.

- System szkolenia kierowców daleki jest od ideału, przede wszystkim za mały nacisk kładziony jest na praktykę czyli jazdę samochodem. A młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że kierowanie autem to nie gra komputerowa. Muszą wiedzieć, co to jest masa samochodu, jak ją poznać, i jak wykorzystać systemy ESP czy ABS - mówi Tomasz Czopik, kierowca rajdowy i ekspert od szkoleń bezpiecznej jazdy. Przypomina, że doświadczenia można nabrać podczas szkoleń w specjalnie przygotowanych do tego ośrodkach.

- Tam młody kierowca poznaje m.in. co znaczy dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, dlaczego wpada się w poślizg i jakie są tego konsekwencje. W rezultacie każdy momentalnie weryfikuje swoje umiejętności i nabiera pokory. Wadą takich szkoleń jest niestety cena i nie każdy młody kierowca może sobie na to pozwolić - zauważa Czopik.

Ford Driving Skills for Life ponownie w Polsce

Problemy te dotyczą młodych kierowców na całym świecie. Uwagę na to zwróciła firma Ford, która w 2003 roku zainicjowała w USA bezpłatny program Driving Skills for Life (DSFL). Do końca 2016 roku w ramach programu przeszkolono ponad 20 tys. kierowców w wieku od 18 do 24 lat z 13 krajów Europy, w tym również z Polski (w 2016 roku odbyła się pierwsza edycja).

Ford Driving Skills for Life / Ford

W 2017 Ford zaprasza 800 młodych polskich kierowców na zajęcia edukacyjne w ramach programu Driving Skills for Life. Czego można spodziewać po drugiej tury DSFL?

- Statystyki polskiej policji są dowodem, że tego rodzaju akcje są potrzebne i powinno być ich więcej. Jednym z takich prewencyjnych działań jest program Ford Driving Skills for Life, który zwraca uwagę na problem zbyt dużej prędkości i innych niebezpiecznych zachowań w trakcie prowadzenia samochodu - mówi Mariusz Jasiński, dyrektor komunikacji i public relations Ford Polska.

- Podczas DSFL robimy wszystko by rozwijać świadomość wśród młodych kierowców. Tegoroczną nowością jest specjalnie zaprojektowany "wczorajszy garnitur" symulujący objawy kaca, które za kierownicą następnego dnia rano również mogą być niebezpieczne. Liczę, że przygotowana przez nas druga edycja zajęć praktycznych jak i materiały poglądowe dostępne na stronie www.forddsfl.pl wpłyną na wyobraźnię młodych osób, pozwolą w praktyce poznać zagrożenia i ocenić własne umiejętności oraz realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach - dodał Jasiński.

Szkolenie Ford Driving Skills for Life składa się z dwóch podstawowych elementów - teorii i przede wszystkim praktycznych ćwiczeń wykonywanych podczas jazdy samochodem. Każdy uczestnik, pod okiem doświadczonego instruktora, uczy się rozpoznawać potencjalne zagrożenia na drodze, kontrolować prędkość jazdy i utrzymywać optymalną odległość od pozostałych pojazdów oraz panowania nad samochodem także w sytuacjach awaryjnych.

W trakcie zajęć na torze kursanci DSFL dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie skręcać w lewo po dojechaniu do skrzyżowania. Zajęcia uzmysłowią także jak przyspieszenie, wytracanie prędkości, hamowanie i skręcanie wpływa na rozkład mas w pojeździe. Młodzi kierowcy poznają metody opanowania pod- i nadsterowności w samochodach. Nauczą się kontrolowania odległości i sposobów na uniknięcie uderzenia innego auta w tył naszego pojazdu czy zderzenia czołowego.

Ford Driving Skills for Life ponownie w Polsce / Ford

"Wczorajszy garnitur" pierwszy raz w Polsce

Nowością wprowadzoną w tym roku jest "wczorajszy garnitur", czyli specjalne ubranie opracowane na zlecenie Forda przez naukowców z renomowanego Meyer Hentschel Institute w Niemczech, w celu demonstrowania zagrożeń związanych z jazdą na kacu.

Ważący ponad 17 kg zestaw składa się ze specjalnej kamizelki, obciążników nadgarstków i kostek, specjalnej czapki i okularów. Wszystkie te elementy symulują klasyczne objawy kaca - zmęczenie, zawroty głowy i osłabienie koncentracji.

- "Wczorajszy garnitur" pokazuje, jak wyniszczający może być kac i jak wielkie jest ryzyko, że jazda w takim stanie stanowi zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Nawet wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy mieści się w granicach dozwolonych przez prawo, nadal stwarza on ryzyko porównywalne z kierowcami, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu, a to z powodu niewyspania i wydłużonego czasu reakcji - zauważa Tomasz Czopik.

Ważnym elementem programu DSFL jest również platforma edukacyjna udostępniona pod adresem www.forddsfl.pl. Znalazły się na niej materiały szkoleniowe, w tym porady w formie filmików z udziałem kierowcy rajdowego Tomasza Czopika oraz infografiki, które w przejrzysty sposób opisują i wyjaśniają dane zagadnienie. Ekspert wyjaśnia m.in. jak prawidłowo ułożyć ręce na kierownicy i ustawić fotel kierowcy, podpowiada sposoby na bezpieczne hamowanie czy tłumaczy konsekwencje zbyt szybkiej jazdy.

Co istotne, z internetowej platformy edukacyjnej DSFL skorzystać może każdy kierowca, który zainteresowany jest podnoszeniem swojej wiedzy oraz umiejętności. Dostęp do niej nie wymaga rejestracji, logowania czy podawania wieku.

Bezpłatne szkolenia. Gdzie i kiedy?

Na pierwsze szkolenie Ford zaprasza od 2 do 4 czerwca - kierowców w trakcie zajęć będzie gościć autodrom Automobilklubu Polski, ul. Powstańców Śląskich 127 w Warszawie.

Druga tura odbędzie się we Wrocławiu (10-11 czerwca) - Tor Kartingowy Kart F1, ul. Na Niskich Łąkach 4. Samochody na potrzeby zajęć udostępnia Ford, a nad kierowcami czuwają instruktorzy doskonalenia techniki jazdy z Sobiesław Zasada Centrum.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny: https://www.forddsfl.pl/szkolenie/kalendarz-wydarzen