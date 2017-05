Odnaleziony Sunbeam-Talbot 80 jest w Polsce od nowości. W 1948 roku lśniącego wówczas brytyjskiego roadstera sprowadził sobie Marian Wasilewski - generał brygady Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari.

Marian Wasilewski i jego Sunbeam-Talbot 80 / Ardor Auctions

Powstało tylko 3500 egzemplarzy. Jeden z nich ocalał w Polsce

- Gdy Wasilewski sprowadził samochód z Wielkiej Brytanii, był to jedyny Sunbeam-Talbot przemierzający polskie drogi i obecnie jest najstarszym takim modelem na naszym rynku - powiedział dziennik.pl Michał Prząda, z domu aukcyjnego Ardor Auctions.

- Oprócz faktu, że sam model jest dziś niezwykle rzadki, na terenie Polski w latach 40. był nieosiągalny. Zwłaszcza, że był produkowany tylko przez 2 lata, a łączna liczba powstałych sztuk to zaledwie 3500 - dodał.

Sunbeam-Talbot 80 / Ardor Auctions

Plomby z... Syrenki

Do 2010 roku, czyli do swojej śmierci, generał Wasilewski był jedynym właścicielem tego samochodu. Z relacji wynika, że utrzymywał go w nienagannym stanie. W czasach PRL, kiedy trudno było o części zamienne, zwłaszcza do zagranicznych nabytków, auto przeszło jedynie niewielkie zmiany. Oryginalna kierownica i przednie światła zastąpiły elementy z polskiej Syrenki.

- W takim stanie samochód został znaleziony w szopie na posiadłości generała w Kleczewie dopiero 3 lata po jego śmierci - mówi Prząda.

Sunbeam-Talbot 80 / Ardor Auctions

Od tego czasu dwukrotnie zmieniał właścicieli. Jak widać generalski skarb został mocno nadgryziony zębem czasu. Jednak dla kolekcjonerów nie będzie to raczej miało znaczenia - a licytować się o ten samochód będą 1 lipca w siedzibie Automobilklubu Polski. Tam Ardor Auctions i Desa Unicum organizują Aukcję Samochodów Klasycznych i Motocykli.

Sunbeam-Talbot 80 / Ardor Auctions

Generał PRL kształcił się w ZSRR

Marian Wasilewski zanim został generałem był zesłany z rodziną na Syberię. Potem wstąpił do 1 Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki. Walczył m.in. pod Lublinem, Studziankami, w Warszawie, Bydgoszczy, Trójmieście oraz Wejherowie, Lęborku i Kołobrzegu.

Po wojnie ukończył Wojskową Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. Klimenta Woroszyłowa. W latach 1967-71, był dowódcą 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. Stopień generała brygady otrzymał w 1968 roku.

Sunbeam-Talbot 80 / Ardor Auctions

Sunbeam-Talbot 80 / Ardor Auctions

Sunbeam-Talbot 80 / Ardor Auctions