Skoda Karoq to nowy kompaktowy SUV, który w gamie czeskiej marki zastąpi Yeti i będzie pozycjonowany poniżej modelu Kodiaq.

We wnętrzu czeka zupełnie nowa deska rozdzielcza, podzielona na wysoką górną i wąską dolną część. Producent twierdzi, że Karoq rozpieści pod względem przestronności, a kabina zaoferuje mnóstwo miejsca dla rodziny i na jej hobby.

Skoda Karoq ma 4382 mm długości i jest krótsza od Kodiaqa o ponad 31 cm. Szerokość wynosi 1841 mm a wysokość 1605 mm. Zastosowanie napędu 4x4 sprawia, że rozstaw osi będzie o 8 mm mniejszy w porównaniu do wersji przednionapędowej (2638 mm).

Mocnym atutem samochodu będzie bagażnik, który oferuje pojemność 521 l. Możliwości transportowe rosną do 1630 l po złożeniu tylnych siedzeń. W połączeniu z opcjonalnymi tylnymi siedzeniami VarioFlex, przestrzeń ładowni jest zmienna i może pomieścić od 479 do 588 l. System składa się z trzech oddzielnych i regulowanych foteli tylnych. Kiedy zajdzie potrzeba siedzenia będzie można również całkowicie zdemontować, a wtedy SUV zmieni się w vana o pojemności 1810 l.

Skoda KAROQ / Skoda

Do napędu modelu Karoq Skoda przewidziała dwa silniki benzynowe i trzy wysokoprężne - cztery z nich to absolutne nowości. Motory o pojemności 1.0 (trzycylindrowy), 1.5, 1.6 i 2.0 litrów generują moc od 115 do 190 KM.

Wszystkie konstrukcje korzystają z turbodoładowania i posiadają wtrysk bezpośredni, wyposażone są także w start-stop i układ odzyskiwania energii z hamowania.

Skoda KAROQ / Skoda

Nowa jednostka 1.5 TSI skrywa w sobie system dezaktywacji cylindrów podczas jazdy z mniejszym obciążeniem. Za wyjątkiem najmocniejszego wariantu wysokoprężnego oferowany jest wybór pomiędzy sześciobiegową skrzynią ręczną i siedmiostopniową przekładnią dwusprzęgłową DSG. Topowy wariant 2.0 TDI 190 KM standardowo wyposażony jest w napęd na cztery koła i automat DSG.

Skoda Karoq w Polsce będzie dostępna w listopadzie po salonie samochodowym we Frankfurcie.

Nowa Skoda Karoq na żywo? Światowa premiera tego auta będzie transmitowana na żywo 18 maja 2017 roku od godziny 19:00.