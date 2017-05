Ford fiesta był w marcu najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie - wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez JATO Dynamics. Kierowcy zamówili ponad 47 tys. sztuk tego auta, co oznacza wzrost o 12 proc. w stosunku do 2016 roku.

Tym samym volkswagen golf (46 795 sprzedanych egzemplarzy; spadek popularności o niemal 17 proc.), musiał oddać fieście koronę europejskiego króla sprzedaży - zdarzyło się to pierwszy raz od siedmiu lat. Podium zamknął volkswagen polo z wynikiem 40 669 sztuk (zrost o niemal 22 proc.).

Ranking za marzec 2017 / Jato Dynamics

Na kolejnych pozycjach znalazły się: renault clio (40 209), opel corsa (38 254), nissan qashqai (36 665), ford focus (33 697), opel astra (31 288), peugeot 208 (28 551) i renault captur (27 195).

Ford fiesta tylko na bogato

Prawie 70 proc. sprzedaży fiesty w marcu to modele o wysokich specyfikacjach, w tym 17 proc. w najwyższej serii Titanium. Sprzedaż Fiesty znacznie przyczyniła się do boomu rejestracyjnego w Europie, który w marcu odnotował rekordową sprzedaż 1,93 milionów aut. To wzrost o 10,8 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Europa wyprzedziła tym samym Stany Zjednoczone, stając się drugim na świecie największym regionem rejestracji nowych samochodów.

Ford fiesta ST / dziennik.pl

Spośród pięciu największych rynków sprzedaży samochodów w Europie - w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Hiszpanii - Hiszpania odnotowała największy wzrost popularności fiesty. Tam marcowa sprzedaż poszła w górę o 97 proc. w ujęciu rocznym. We Włoszech sprzedaż wzrosła o 21 proc., a w Niemczech o 18 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Wielka Brytania - gdzie fiesta jest najlepiej sprzedającym się modelem - przyniosła wzrost sprzedaży o 8 proc. w ujęciu rok do roku, również Węgry, Czechy, Dania, Rumunia, Szwajcaria i Holandia odnotowały znaczny wzrost rejestracji fiesty.

Volkswagen, Ford i Renault - top 3

Ford w marcu sprzedał w Europie 199 900 samochodów (wzrost o 14 proc. w stosunku do 2016 roku), w tym 156 200 osobówek (o 16 proc. więcej niż w rok temu). To sprawia, że Ford jest drugą najlepiej sprzedającą się marką pojazdów w Europie, z całkowitym udziałem w rynku pojazdów wynoszącym 9,2 proc. Volkswagen z liczbą 188 284 sprzedanych aut w marcu dalej jest numerem jeden. Trzecie miejsce należy do Renault (137 417 sztuk).

Volkswagen golf R / dziennik.pl

Największy wzrost popularności w całym zestawieniu i w klasie kompaktowej zanotował nowy fiat tipo - włoski model sprzedawał się o… 324 proc. lepiej. Wśród samochodów sportowych nowy fiat 124 jest hitem. Straciło audi TT.

Fiat tipo / dziennik.pl

Analitycy twierdzą, że marcowa zmiana na szczycie to m.in. efekt volkswagenowskiej afery z silnikami Diesla. Ale ludzie przestali wybierać napęd wysokoprężny nie tylko ze względu na VW. Do ogólnego spadku popularności diesli przyczyniło się również zamieszanie jakie wywołały kontrole u innych producentów. Golf może czuć się bardziej pokrzywdzony ponieważ znaczna część sprzedawanych modeli (46 proc.) była wybierana z jednostkami TDI. W przypadku fiesty udział silników wysokoprężnych stanowił tylko 15 proc. - ogólnie w segmencie B ten rodzaj silnika nie jest popularny. Dodatkowo do spadku golfa przysłużyła się też zmiana modelowa - klienci wiedzieli, że za chwilę wejdzie model po modernizacji i zwyczajnie czekali na nowocześniejsze auto.

Czy niemiecki producent samochodów ma powody do obaw? Zdaniem analityków JATO Dynamics odmłodzony volkswagen golf z nowymi silnikami benzynowymi i bogatszym wyposażeniem ma spore szanse na odzyskanie korony. Z drugiej strony także Ford ma asa w rękawie - latem 2017 do sprzedaży trafi fiesta nowej generacji.

Inaczej sytuacja przedstawia się kiedy spojrzymy na ranking zbiorczy całego pierwszego kwartału 2017 roku. Tu volkswagen golf pozostaje liderem z liczbą 115 tys. sprzedanych egzemplarzy. Druga jest ford fiesta - 91 594 egzemplarzy.