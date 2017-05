We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który wprowadza możliwość płacenia za mandat kartą płatniczą. Będzie to dotyczyło zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

- Prace są zaawansowane. Rada Ministrów przyjmie projekt na najbliższym posiedzeniu. Skierowany zostanie do Sejmu. Jest to bardzo prawdopodobne, że ten proces legislacyjny może skończyć się jeszcze w okresie przed przerwą wakacyjną, chociaż oczywiście to zależy od Sejmu RP - powiedział Błaszczak pytany przez dziennikarzy przez projekt.

Ocenił, że możliwość płacenia za mandat kartą płatniczą to rozwiązanie jak najbardziej uzasadnione. - Chodzi chociażby o to, że bardzo wielu obcokrajowców dziś w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego ma problem dotyczący opłaty. Również coraz bardziej powszechne są rozliczenia bezgotówkowe w Polsce. W związku z tym jak najbardziej w naszym przekonaniu ten projekt jest uzasadniony - przekonywał minister.

Dodał, że policja i Ministerstwo Rozwoju, które koordynuje sprawy techniczne, intensywnie pracują nad przygotowaniem porozumienia.

Komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, dopytywany przez dziennikarzy, powiedział, że policja zrobi wszystko, by system został do końca roku wdrożony w całym kraju.

Początkowo terminali płatniczych ma być ok. 2 tys. To mniej więcej tyle, co dzienna liczba patroli drogówki.

- W momencie, kiedy otrzymamy pierwszą partię do ich testowania natychmiast przystąpimy do szkolenia funkcjonariuszy w zakresie obsługi tych terminali. To ważne, bo sami funkcjonariusze bardzo często artykułowali potrzebę dysponowania takimi terminalami. To mocno też uprości kwestie postępowania i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - powiedział Szymczyk.

- Jesteśmy przygotowani do tego, żeby w pierwszej kolejności w te terminale wyposażyć funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego i też do tego, żeby w miarę szybko ich przeszkolić - dodał.

Projekt zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, który przewiduje płacenia za mandat kartą płatniczą został skierowany do konsultacji pod koniec 2016 r.

Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów: kredytowany, zaoczny i gotówkowy. Na osoby stale zamieszkujące w Polsce nakładane są dwa pierwsze, co skutkuje tym, że za każdym razem muszą dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Często wiąże się to z koniecznością opłaty na poczcie. Mandat gotówkowy, uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi, odnosi się jedynie do cudzoziemców.

Jak wskazuje MSWiA zmiany będą miały szczególne znaczenie w odniesieniu do sprawców wykroczeń przebywających jedynie czasowo w Polsce, a więc w głównej mierze cudzoziemców. Obecnie w praktyce policjanci nakładając mandat, muszą dowozić ich do najbliższego bankomatu.

Jak wynika z uzasadnienia projektu w 2015 roku policjanci wystawili ponad 5,5 mln mandatów. Według MSWiA zmiany mogą "w istotny sposób" zwiększyć ściągalność mandatów.