Estonia. Okolice miejscowości Erala. Policjanci dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który wsiadł za kierownicę pod wpływem narkotyków. Mundurowi błyskawicznie go namierzyli, a kiedy ten zorientował się co go czeka wcisnął gaz. Zaczął się pościg.

Naćpany kierowca daleko nie ujechał. Jego ucieczkę zakończył policjant, który popisowo rozłożył kolczatkę dokładnie pod koła pędzącego opla omegi.