Na dorocznej konferencji w Monachium Harald Krüger, szef BMW zapowiedział, że już 26 maja podczas wystawy zabytkowych samochodów Concorso d’Eleganza Villa d’Este zadebiutuje prototyp, który będzie zapowiedzią wyglądu nowego modelu BMW serii 8 coupe. Luksusowy samochód trafi na rynek w 2018 roku.

BMW 850i (E31, 1990 rok) / BMW

Tym samym niemiecki producent przypomniał sobie, że ponad 30 lat temu potrafił robić całkiem zgrabne i ekskluzywne coupe. Za takie można uważać kolekcjonerskie dziś BMW 850i. Samochód oficjalnie zaprezentowano w 1989 roku - budowano go przez dalsze 10 lat. Auto było typowym coupe 2+2, miało charakterystyczne chowane reflektory i było bohaterem "historyjek" z gumy Turbo.

BMW 850i (E31, 1989 rok) / BMW

Dziś, przeszło 30 lat później, już wiadomo, że BMW chce wrócić do serii 8 - oczywiście, wkładając do niej najnowocześniejszą technikę. A dawcą materiału genetycznego do nowego auta będzie aktualna "siódemka", czyli największa limuzyna producenta z Monachium.

Oznacza to, że oprócz klasycznych silników spalinowych (nawet 6-cylindrowych) pod maską zmieszczą się też hybrydowe komponenty plug-in. Jak będzie naprawdę? Czas pokaże.