Nagroda Automotive Innovations Award jest przyznawana co roku przez Center of AutomotiveManagement we współpracy z firmą audytorską i doradczą PricewaterhouseCoopers.

W 2017 roku, w klasyfikacji generalnej na najbardziej innowacyjny koncern samochodowy zwyciężył Volkswagen, który zdobył 244 punkty i tym samym zdystansował Daimlera (130 pkt.) oraz amerykańską Teslę (87 pkt.). VW tym samym utrzymał koronę zdobytą wcześniej.

Jury doceniło pojazd nazwie sedric - czyli pierwszy poruszający się autonomicznie samochód koncepcyjny koncernu Volkswagen. Zdaniem sędziów tym autem przedsiębiorstwo z Wolfsburga daje konkretny przykład, jak będzie wyglądać zaawansowana jazda autonomiczna poziomu 5. W tym przypadku wystarczy nacisnąć przycisk-ikonkę w aplikacji, by sedric sam przyjechał po pasażerów, a następnie zawiózł ich do celu. O czasie przyjazdu wehikułu będą informować barwne okręgi, a wibracje poprowadzą do auta osoby niewidome.

Volkswagen sedric / Volkswagen

Innowacje dla ludu?

Najbardziej innowacyjnymi markami popularnymi (dla ludu) uznano kolejno Volkswagena, Forda i Renault. W ocenie jury niemiecka firma zasłużyła na pierwsze miejsce, ponieważ wprowadziła do produkcji seryjnej 60 innowacji m.in. wspomagania manewrowania z przyczepą, które jest dostępne w nowym golfie i tiguanie. Podczas cofania nie korzystamy z kierownicy, ale z pokrętła służącego do ustawiania lusterek.

Podczas cofania nie korzystamy z kierownicy, ale z pokrętła służącego do ustawiania lusterek / Volkswagen

Eksperci docenili też sterowanie gestami, które VW jako pierwszy wprowadził w samochodach kompaktowych. Rozwiązanie zadebiutowało na pokładzie zmodernizowanego golfa (WIDEO). Do zwycięstwa przyczynił się też system Side Assist Plus dostępny w tiguanie, golfie i passacie - zależnie od modelu elektronika pilnuje by samochód samowolnie nie zmienił pasa ruchu - komputer "odkręca" kierownicę i naprowadza auto na właściwy tor. Rozwiązanie potrafi także utrzymywać samochód na środku pasa - tak by nie jechać wężykiem od linii do linii. System ostrzeże też przed szybko nadjeżdżającymi autami z tyłu - by nie zajechać komuś drogi przy zmianie pasa ruchu np. na autostradzie. A w trakcie cofania z miejsca prostopadłego uchroni przed kolizją z innymi pojazdami niewidocznymi dla kierowcy (widok zasłania np. stojący obok dostawczak).

Audi pokonało Mercedesa i Teslę

Za najbardziej innowacyjną markę samochodową premium uznano Audi, które w boju o koronę pokonało Mercedesa i Teslę. - Aż 84 udoskonalenia wprowadzone przez Audi, to największa spośród wszystkich marek ilość innowacji w ocenianym okresie. Stąd, w łącznym podsumowaniu możemy ocenić Audi, jako najbardziej innowacyjną markę - czytamy w uzasadnieniu jury. Ocenie poddano cztery kategorie: napędy pojazdów, autonomiczna jazda i bezpieczeństwo, koncepcje pojazdów oraz interfejs i skomunikowanie. Ponadto Audi, jako najbardziej innowacyjna marka, otrzymało indywidualne nagrody w dwóch ostatnich kategoriach.

Audi R8 Spyder i Audi SQ5 / dziennik.pl

Za najbardziej innowacyjny samochód premium uznano nowego mercedesa klasy E - jury doceniło m.in. komunikację Car-to-X dzięki której auto potrafi ostrzegać o niebezpieczeństwach. Sędziowie docenili też montowany w tym aucie silnik Diesla - uznając go za najbardziej ekonomiczny. Podium w kategorii premium uzupełniły kolejno nowe audi Q5 i Q2. Mercedes dodatkowo zdobył również nagrodę za rozwój autonomicznej jazdy.