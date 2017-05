- To było Audi na 100 proc., a zdradziło ich kiepsko oklejone logo na klapie - podkreśla pani Sylwia.



I wszystko wskazuje, że model widoczny na zdjęciu to audi A8 nowej generacji. Premiera tego auta jest bardzo blisko, a inżynierowie szlifują m.in. układ jezdny i inne istotne parametry w prawdziwym ruchu. Tylko dlaczego niemiecki producent na próby wybrał Polskę? Dopytywaliśmy o to centralę Audi, ale przedstawiciele firmy nie puścili pary w ust. Przyznali jedynie, że słyszeli o sprawie. Można jednak domyślać się, że jednym z powodów były… spokojne warunki pracy. W Niemczech kierowcy widząc zamaskowany prototyp potrafią zajeżdżać mu drogę, blokować ruch na autostradzie - wszystko po to by go obejrzeć. Polakom jeszcze nie przychodzi do głowy by takie auta osaczać - choć zdjęcie jest dowodem, że jesteśmy czujni i świadomość rośnie ;)

Audi testowało nową limuzynę na autostrade A2 / Sylwia W.

Co kryją czarno-białe esy floresy? Pod względem wyglądu A8 nowej generacji najpewniej będzie nawiązywać do pokazanego w 2014 roku prototypowego Audi prologue - przeszło pięciometrowego coupe, które zapowiadało wprowadzenie nowej, ostrzejszej i lżejszej dla oka stylistyki. To właśnie z prologue pochodzi LED-owe światło stop ciągnące się przez całą klapę bagażnika - widać je na zdjęciu zamaskowanego auta.

Audi prologue / Audi

Komputer zastąpi kierowcę nowego A8

Na pokładzie Audi postawi na dotykowe wyświetlacze wysokiej rozdzielczości, które na potwierdzenie przyjęcia polecenia będą lekko wibrować pod palcem. Znikną więc pokrętła i przyciski. Nie może być też mowy o "staromodnych" analogowych zegarach. W nowym A8 zadebiutuje wirtualny kokpit drugiej generacji - wyświetlacze i trzy lusterka stworzą nową, wirtualną scenę o trzech planach.

Widok nawigacji na pierwszym planie wyświetla najważniejsze dla kierowcy informacje, a plany drugi i trzeci dają wrażenie głębi w kokpicie. Nałożenie się trzech planów powoduje, że informacje dla kierowcy są lepiej rozplanowane i łatwiejsze do objęcia wzrokiem. Zależnie od stylu jazdy, treści i kolory wirtualnego kokpitu zmieniają się - w trybie sportowym widać np. ilość obrotów, temperaturę, ciśnienie ładowania.

Przy obsłudze samochodu Audi stawia na duże ekrany dotykowe - w aucie pojawi się nowa wersja wirtualnego kokpitu / Audi

Po raz pierwszy w samochodzie seryjnym, pojawi się centralny sterownik systemu wsparcia kierowcy zFAS - sztuczny mózg, który będzie odpowiedzialny m.in. za jazdę autonomiczną, a pomogą mu w tym specjalne kamery "uczące" auto rozumu. W efekcie nowe A8 będzie zapamiętywać i identyfikować otoczenie, a także rozpoznać otwarte przestrzenie (tzw. strefy swobodnej jazdy). Już teraz wiadomo, że w największej limuzynie Audi zadebiutuje system autonomicznej jazdy, który będzie przejmował prowadzenie auta podczas parkowania lub w powolnym (60 km/h) ruchu na autostradzie.

Aluminium to nie wszystko

W karoserii audi A8 nowej generacji, po raz pierwszy zastosowano kompozycję czterech materiałów - aluminium, stali, magnezu i wzmocnionego włóknem węglowym tworzywa sztucznego. Największy udział w nadwoziu nowego A8 mają elementy aluminiowe - jest ich aż 58 procent. Co ciekawe, przy produkcji nowego A8 przewidziano 14 rożnych metod łączenia, w tym metodę podwijania blach w okolicy przednich i tylnych drzwi. Taka czysto mechaniczna, "zimna" technika, pozwala łączyć aluminiową ramę bocznych ścian z formowanymi na gorąco, najtwardszymi blachami stalowymi słupków B, dachu i progów. Efekt dla użytkownika? Wejścia do auta są nawet o 36 mm większe w porównaniu do poprzednika. To z kolei ma sprawić, że wsiadanie i wysiadanie będzie jeszcze wygodniejsze, no i pole wiedzenia kierowcy w strefie słupka A jest większe.

Pod względem sztywności skrętnej (arametru decydującego o precyzji prowadzenia oraz komfortu akustycznego) nowe audi A8 ma o niemal 25 proc. przewyższać wartości schodzącego modelu / Audi

Co jeszcze Audi szykuje w nowym A8? Wiadomo, że będzie też wersja przedłużana A8L i trwają też prace nad wersją opancerzoną. Samochód zadebiutuje oficjalnie w połowie lipca, a na polskim rynku pojawi się w czwartym kwartale 2017 roku.

Audi A8L nowej generacji / Audi