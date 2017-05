Groclin, polski producent poszyć do foteli samochodowych dla największych europejskich producentów, może wkrótce trafić w ramiona koncernu Volkswagena. Niemiecki gigant dostał prawo pierwokupu akcji.

Porozumienie, zawarte przez Volkswagen AG z Groclin S.A. daje koncernowi z Wolfsburga również możliwość wskazania kogoś innego, kto kupi akcje w jego zastępstwie. Prawo pierwokupu dotyczy też ewentualnej sprzedaży biznesu "poszyciowego" przez Groclin.

Volkswagen golf R / dziennik.pl

Przedstawiciele spółki z Wielkopolski podkreślają, że to pierwsza tego typu umowa w Polsce - jeszcze nigdy krajowa firma z branży motoryzacyjnej nie stała się tak bliskim partnerem dla niemieckiego koncernu.

- Porozumienie stawia Groclin w pozycji bliskiego partnera biznesowego Grupy Volkswagen, dzięki niemu dołączamy do niezwykle ekskluzywnego grona strategicznych kooperantów koncernu z Wolfsburga - ocenił Andre Gerstner, prezes i największy akcjonariusz Groclinu. - (…) Nie słyszałem o podobnej umowie z polskim partnerem, Volkswagen AG niezwykle rzadko wiąże się, aż tak blisko z partnerami biznesowymi. Równolegle do porozumienia dot. prawa pierwokupu porozumieliśmy się z Volkswagen AG ws. nowych warunków finansowych naszej współpracy oraz jej zakresu, co winno przełożyć się na wzrost sprzedaży i poprawę jej rentowności - stwierdził.

Prezes grodziskiej spółki ocenia, że niezależnie od obranego scenariusza "poszyciowy" biznes Groclinu będzie w kolejnych latach coraz ściślej współpracował z Grupą VW (w ramach Groclin S.A. lub poza nią).

W przypadku ewentualnej sprzedaży biznesu "poszyciowego" Groclin nie zamierza porzucać branży motoryzacyjnej.

- Obok biznesu "poszyciowego" w ramach Grupy Groclin rozwijamy, poprzez spółkę zależną CADM Automotive, w biznesie inżyniersko-projektowym, którego zyskowność i perspektywy rozwoju zachęcają nas do dalszych inwestycji w tym obszarze - dodaje Gerstner.

Ujawnił, że jednym z rozważanych scenariuszy jest zbudowanie wokół Groclin S.A. holdingu projektowego o skali działalności liczonej w setki milionów złotych.

Volkswagen golf R / dziennik.pl

Podstawą działalności Grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Groclin zajmuje się także ich projektowaniem i rozwojem. A odbiorcami są m.in. Volkswagen, Volvo, Renault, BMW, Ford czy Opel. Na liście jest też firma Recaro produkująca fotele sportowe.