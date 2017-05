W wypadkach, do których doszło podczas długiego majowego weekendu, rannych zostało 477 osób (w ubiegłym roku - 563). Od piątku do środy na polskich drogach zatrzymano 1571 nietrzeźwych kierowców - to również mniej niż w ubiegłym roku - o 174 (1745).

Najgorszym dniem długiego weekendu, jeśli chodzi o wypadki, był 29 kwietnia (sobota), kiedy na drogach zginęło 7 osób. W niedzielę 30 kwietnia zaś policja zatrzymała najwięcej nietrzeźwych kierowców - 341.

- W tegoroczny długi weekend mamy dużo lepsze wyniki niż w latach poprzednich, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W ogóle stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym roku na koniec kwietnia się poprawił. Jest o ok. 10 proc. mniej wypadków i osób zabitych niż w ubiegłym roku - dodał Opas.