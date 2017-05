Opel zapowiadając nową szóstą generację corsy twierdził, że samochód zadebiutuje w 2019 roku i będzie korzystał z rozwiązań General Motors. Jednak po drodze - w marcu - Grupa PSA odkupiła od GM niemiecką markę. W efekcie zmieniły się również plany.

Nowa corsa z literką F powstanie na platformie i z zastosowaniem wspólnych komponentów dla marek PSA czyli Peugeota i Citroena. Oczywiście auto stylistycznie będzie podążać ścieżką Opla.

Nowa corsa - bardziej francuska niż niemiecka?

Tym samym po modelu crossland X, grandland X i nowym combo corsa szóstej generacji będzie już czwartym modelem stworzonym wspólnie z PSA, a jej produkcję przewidziano w największej fabryce niemieckiej marki w hiszpańskiej Saragossie.

W 2016 roku corsa obecnej generacji (model E) była najpopularniejszym Oplem - w Europie sprzedano 263 461 sztuk. Dało jej to czwartą lokatę w klasie B, a wyprzedziły ją renault clio, VW polo i ford fiesta.

Opel corsa OPC / Opel / ROBERT BRYKALA

A ostatnio Opel zebrał 750 tys. zamówień na bieżącą wersję tego samochodu - licząc od jego wprowadzenia na rynek pod koniec 2014 roku. Przypominamy, że pierwsza corsa A pojawiła się na rynku w 1982 roku. Do dziś wyprodukowano już ponad 13 mln egzemplarzy corsy wszystkich generacji.

- Corsa, na którą przypada około jednej czwartej sprzedaży Opla, jest jednym z naszych najważniejszych modeli w Europie. W zależności od wersji jest to doskonały samochód dla singli i par, a nawet dla całych rodzin - powiedział Peter Küspert, wiceprezes ds. sprzedaży i obsługi posprzedażnej w firmie Opel.

Nad Wisłą corsa jest w pierwszej piątce najczęściej kupowanych nowych aut przez kierowców prywatnych (nie na regon).

35 lat obecności corsy na drogach

Pierwsza była corsa A (1982–1993) - jako "młodsza siostra kadetta" zadebiutowała z nadwoziem o długości 3,62 m. Samochód wyróżniał się niskim, być może nawet rekordowym (jak na tamte czasy) współczynnikiem oporu aerodynamicznego 0,36. Główny projektant Erhard Schnell stworzył mały samochód o prostych i zdecydowanych liniach, który szczególnie przypadł do gustu "panom domu". Flagową wersją była stukonna corsa GSi, ale ten model Opla oferowano także z silnikami wysokoprężnymi. W 1985 roku do popularnej pięciodrzwiowej wersji dołączył trzydrzwiowy hatchback i dwudrzwiowy sedan. Corsa A sprzedawała się znakomicie - w sumie do kierowców trafiło 3,1 mln egzemplarzy tego modelu.

Opel corsa A - 1982-1993 / Opel

Po przeszło dekadzie produkcji pierwszej corsy w Russelsheim zdecydowano, że jej następca powinien zostać ulubieńcem kobiet. Do pracy zabrał się Hideo Kodama. Jego dziełem była bardziej zaokrąglona i łagodniejsza corsa z "szeroko otwartymi oczami" reflektorów. Corsa B (1993–2000) była o 10 cm dłuższa od poprzedniczki i bardziej przestronna w środku. Zastosowano w niej także - po raz pierwszy w tej klasie samochodów - wyższe standardy bezpieczeństwa, w tym hamulce z ABS, wzmocnienia boczne oraz czołowe poduszki powietrzne. Na niektórych rynkach oprócz wersji hatchback Opel ponownie zaoferował nadwozie typu sedan, a także kombi i wersję pick-up. Silniki benzynowe zostały wyposażone we wtrysk paliwa i katalizatory, wersja GSi otrzymała 16 zaworową głowicę, a silniki wysokoprężne - turbodoładowanie. Corsa drugiej generacji odnosiła sukcesy na całym świecie, a sprzedaż sięgnęła 4 mln egz.

Opel corsa B - 1993-2000 / Opel

O zaprojektowanie kolejnej corsy C ponownie poproszono Hideo Kodamę. Styl generacji produkowanej w latach 2000–2006 wyraźnie nawiązywał do poprzedniczki. Kolejna corsa wydłużyła się o następne 10 cm. Zwiększono także rozstaw kół i osi, dzięki czemu w środku zrobiło się luźniej. Po raz pierwszy nadwozie zostało w całości ocynkowane. Czterozaworowe silniki benzynowe ECOTEC oraz nowe turbodiesle z bezpośrednim wtryskiem paliwa zapewniały wysoką moc przy niewielkim spalaniu. Wszystkie wersje były zgodne z normą emisji spalin euro 4. Corsa C również była popularna - sprzedano 2,5 mln sztuk.

Opel corsa C - 2000-2006 / Opel

Opel corsa D produkowana w latach 2000-2014 była oferowana jako model trzydrzwiowy i pięciodrzwiowy. Samochód miał prawie 4 m długości. Corsę czwartej generacji sprzedano w liczbie 2,8 mln aut.

Opel corsa D - 2006-2014 / Opel

Corsa piątej i aktualnej generacji, którą zamówiło dotychczas 750 tys. osób, również jest produkowana w zakładach Opla w Saragossie i Eisenach, w wersjach z nadwoziem trzy- i pięciodrzwiowym. W Polsce podstawową wersję corsy z karoseria 3d i silnikiem benzynowym 1.2/70 KM (zużycie paliwa wg NEDC: 6,7–6,6 l/100 km w cyklu miejskim, 4,6–4,5 l/100 km poza miastem, 5,4-5,3 l/100 km w cyklu mieszanym) można kupić za 42 100 zł. Do pięciodrzwiowej wersji trzeba dopłacić 1100 zł.

Opel corsa - od 2014 roku / Opel / Axel Wierdemann

Rekordowa sprzedaż w Polsce

Łączna sprzedaż Opla w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 10 758 samochodów, czyli o ponad 18 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku (9103 sztuki). Był to najlepszy pierwszy kwartał w Polsce od 18 lat.

Liderem sprzedaży w gamie marki po pierwszym kwartale roku jest astra, którego łączna sprzedaż wyniosła 4177 sztuk (o ponad 20 proc. więcej niż w 2016). Na drugim miejscu w rankingu modeli uplasowała się corsa z wynikiem 2135 egzemplarzy - wzrost o przeszło 29 proc. Podium zamyka mokka - popularność małego SUV-a wzrosła o ponad 19 proc. i osiągnęła 1576 szt.