W 90. urodziny marki Volvo Szwedzi ruszyli z produkcją nowego XC60. Pierwszy zamówiony samochód, który opuścił fabrykę Torslanda to model XC60 T5 AWD Inscription w kolorze Crystal White.

Volvo XC60 / Volvo

Volvo XC60 pierwszej generacji biło rekordy popularności. W Polsce zostało najczęściej kupowanym modelem szwedzkiej marki. Notowania nie kłamią - poprzeczka wisi wysoko i nowe, drugie pokolenie XC60 musi zmierzyć się z gwiazdorskim wizerunkiem schodzącego modelu.

Zadanie zdobycia rzeszy fanów z pewnością ułatwi stylistyka. Nowe XC60 podąża ścieżką designerską wytyczną przez nowe S90, V90 czy XC90. Zresztą jego projektantem jest Thomas Ingenlath, który wcześniej opracował trzy wspomniane większe modele.

Nowe XC60 bazuje na tej samej płycie podłogowej SPA, na której zbudowano wszystkie nowe modele serii 90. Wygląda schludnie, jak na skandynawski produkt przystało. W przednich reflektorach włączone światła do jazdy dziennej LED są w kształcie ułożonej poziomo litery "T". Ten element stał się już znakiem szczególnym nowych modeli Volvo. A samo "T" styliści nazwali "młot Thora", ponieważ przypomina swoim zarysem oręż słynnego nordyckiego boga piorunów - Thora.

Nowe Volvo XC60 to czwarty model, który bazuje na nowej platformie SPA. Bazują na niej wszystkie modele serii 90, a docelowo posłuży także autom z serii 60. Stworzenie nowej architektury SPA (kosztowało 11 mld dolarów) i inwestycje związane z jej wprowadzeniem, stworzyły tysiące nowych miejsc pracy we wszystkich działach Volvo - produkcyjnym, badawczo-rozwojowym, a także w wielu innych.

Większy i lżejszy SUV

Długość nadwozia nowego Volvo XC60 wynosi 4688 mm. To wartość o 44 mm większa w porównaniu do poprzedniego modelu. Rozstaw osi urósł o 90 mm. Dzięki temu udało się wygospodarować znacznie więcej miejsca na nogi pasażerów tylnej kanapy (pod jej siedziskiem przewidziano schowek na tablet). Szerokość nowego SUV-a pozostała praktycznie bez zmian (2117 mm). Samochód jest niższy od poprzednika o ok. 50 mm i mierzy ok. 1660 mm.

Volvo XC60 / dziennik.pl

Prześwit podwozia przy standardowym zawieszeniu wynosi 21,6 cm (wcześniej 23 cm), a przy opcjonalnie montowanym zawieszeniu pneumatycznym 21 cm. To ostatnie rozwiązanie pozwala zwiększyć odległość od podłoża w trybie off-road do 25 cm.

Pojemność bagażnika urosła do 505 litrów (wcześniej 493 l). Dodatkowe schowki w bagażniku mają pojemność 50 litrów. W Polsce XC60 będzie dostępne z obręczami kół o średnicy od 18 do 22 cali. Mimo, że samochód jest znacznie większy od poprzednika, udało się zmniejszyć jego wagę średnio o ok. 90 kg.

Volvo XC60 / dziennik.pl

Silniki z ośmiostopniowymi automatami

Nowe XC60 będzie początkowo dostępne wyłącznie z mocniejszymi silnikami, napędem na cztery koła, z automatyczną skrzynią biegów i tylko z bogatymi wersjami wyposażenia. Bazowe jednostki napędowe, napęd na przód, manualne przekładnie i podstawowe pakiety wyposażenia dołączą w ciągu najbliższych miesięcy.

- Mamy bardzo szeroką ofertę jednostek napędowych. Nowe XC60 w chwili debiutu na rynku będzie dostępne z silnikami Diesla D4 o mocy 190 KM, D5 z technologią PowerPulse o mocy 235 KM mechanicznych. Dostępne będą również wersje benzynowe T5 o mocy 254 KM oraz T6 o mocy 320 KM. Oba te silniki wyposażone są w turbosprężarkę, a jednostka T6 dodatkowo w kompresor mechaniczny - powiedział Henrik Green z działu jakości i produktu w Volvo.

Paletę jednostek napędowych otwiera wysokoprężna odmiana D4 AWD (190 KM, 400 Nm), która przypuszczalnie będzie najczęściej wybieraną odmianą tego modelu w Polsce. Sprint od 0-100 km/h zajmuje jej 8,4 s. To o 1,3 s mniej niż w przypadku poprzedniej generacji XC60 D4 AWD.

Mocniejszy Diesel D5 AWD (235 KM, 480 Nm) osiąga setkę w 7,2 s, czyli o ponad sekundę szybciej niż starsza odmiana XC60 D5 AWD.

Zwolennicy silników benzynowych mają do wyboru odmianę T5 AWD (254 KM, 350 Nm, 0-100 km/h - 6,8 s) oraz T6 AWD (320 KM, 400 Nm, 0-100 km/h - 5,9 s).

Można też już zamawiać wersję hybrydową - T8 Twin Engine o łącznej mocy 407 KM. Ta odmiana osiąga setkę w 5 sekund.

Volvo XC60 / dziennik.pl

Producent twierdzi, że do poprawy osiągów przyczyniła się m.in. masa nowego modelu niższa średnio o ok. 90 kg. W przypadku Diesli zrezygnowano z sześciostopniowych automatów na rzecz sprawniejszych skrzyń ośmiostopniowych. Prędkość maksymalna w zależności od wersji silnikowej wynosi od 210 do 230 km/h.

XC60 samo uniknie wypadku. Co i za ile w Polsce?

Producent twierdzi, że volvo XC60 będzie miało najbogatsze wyposażenie seryjne na polskim rynku. Cennik otwiera Volvo XC60 w wersji Momentum. Ten pakiet obejmuje m.in. 18-calowe alufelgi, tempomat, czujniki cofania, reflektory LED, tapicerkę winylowo-tekstylną, a także srebrne relingi dachowe i wykończenie wnętrza aluminiowymi wstawkami. Dopłaty nie wymaga także radio High Performance z 9-calowym ekranem dotykowym, łącznością Bluetooth i z możliwością podłączenia internetu.

Poprzednia generacja Volvo XC60 była najlepiej sprzedającym się modelem szwedzkiej marki. Od 2008 roku wyprodukowano niemal milion tych aut. Był to najlepiej sprzedający się SUV średniej wielkości w Europie oraz najchętniej kupowany model segmentu premium w Polsce. Samochód osiągnął ex-aequo najlepszy wynik w teście długodystansowym na 100 tys. km zorganizowanym przez jeden z niemieckich magazynów.

Także systemy bezpieczeństwa Volvo rozdaje szerokim gestem. Najważniejszym z bajerów pod skórą nowego XC60 jest nowy system bezpieczeństwa zaprojektowany tak, aby przy wykorzystaniu automatycznego prowadzenia pojazdu uniknąć kolizji. Inżynierowie Volvo wierzą, że dzięki temu nowe XC60 będzie jednym z najbezpieczniejszych samochodów na świecie.

Volvo XC60 / dziennik.pl

Montowany seryjnie system city safety w nowym XC60 został wzbogacony o układ przejęcia kontroli nad torem jazdy. Kiedy auto wykryje przeszkodę i odnotuje brak reakcji kierowcy - rozpocznie hamowanie. Jeśli samo hamowanie nie będzie prowadziło do uniknięcia zderzenia, wówczas samochód przejmie kontrolę nad kierownicą. System city safety ma pomagać uniknąć zderzeń z innymi pojazdami, pieszymi a także dużymi zwierzętami. Kamery wykrywają przeszkody zarówno w dzień, jak i w nocy. Wspomaganie kierowania będzie działać przy prędkościach pomiędzy 50-100 km/h.

Układ będzie również korygować tor jazdy podczas zmiany pasa (wideo niżej). Od tej pory system BLIS będzie nie tylko ostrzegał przed pojazdem w martwym polu, ale także zmieni tor jazdy XC60 i uchroni go przed kolizją.

W nowym volvo XC60 za dopłatą będzie również dostępny system Pilot Assist z aktywnym tempomatem, który ma być wstępem do jazdy w pełni autonomicznej. Układ ten utrzymuje samochód na właściwym pasie ruchu np. na drogach ekspresowych i autostradach. Działa do prędkości 130 km/h.

Na starcie Volvo XC60 będzie oferowane wyłącznie z mocnymi silnikami Diesla: D4 AWD 190 KM oraz D5 AWD 235 KM. Będą też dwie odmiany benzynowe: T5 AWD 254 KM oraz T6 AWD 320 KM. Od początku będzie można zamówić wersję hybrydową T8 Twin Engine 407 KM. W chwili debiutu dostępne będą wyłącznie wersje z napędem na cztery koła połączone z ośmiostopniową automatyczną skrzynią biegów. Manualna przekładnia będzie dostępna wyłącznie w wersji D4 i dołączy do oferty jeszcze w tym roku. Na odmiany przednionapędowe oraz słabsze silniki Volvo każe czekać do 2018 r.

Nowe Volvo XC60 będzie droższe od poprzedniego modelu. Ta różnica będzie inna w przypadku różnych wersji silnikowych i wyposażeniowych. Cennik otworzy wersja XC60 D4 190 KM AWD Momentum wyceniona na 184 500 zł. Taka sama odmiana z automatyczną skrzynią biegów będzie kosztować 193 800 zł.

Z tabelek producenta wynik, że wielu polskich kierowców decydując się na poprzednie XC60 wybierało właśnie tę wersję z automatem - kosztowała 184 100 zł. Nowa nie dość, że stała się większa i przestronniejsza to ma ośmiostopniowy automat (wcześniej o dwa biegi mniej) i może pochwalić się lepszą dynamiką oraz bogatszym wyposażeniem seryjnym. Od 0-100 km/h przyspiesza niemal o 1,5 s szybciej od swego poprzednika. Rywale? Audi Q5 czy BMW X3.