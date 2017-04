Minister edukacji narodowej Anna Zalewska wybrała się do Sieradza na otwarcie sali gimnastycznej w szkole integracyjnej.

I pewnie ta tym informacja by się zakończyła, gdyby nie zdjęcie jakie zamieścił w sieci poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

- Tak w Sieradzu parkuje Minister Anna Zalewska. Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych chyba z edukacją niewiele ma wspólnego - napisał polityk PO.

Tak w Sieradzu parkuje Minister @_AnnaZalewska .Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych chyba z edukacją niewiele ma wspólnego... pic.twitter.com/OS9ZMcV0i2 — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) 26 kwietnia 2017

W myśl przepisów kierowcy za nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych grozi mandat w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych.

Gdy będziemy się posługiwać w sposób nieuprawniony kartą dla niepełnosprawnych i parkować na miejscu wydzielonym, policjant wypisze 800 zł mandatu i na konto wpadnie karę 5 punktów karnych. Samo nieuprawnione posługiwanie się kartą dla niepełnosprawnych to kara w wysokości 300 złotych.

Dodatkowo samochód może zostać odholowany na parking policyjny. A to będzie związane z opłatą za wezwanie holownika i postój na parkingu policyjnym. Aktualnie koszt holownika dla samochodu do 3,5 tony to ok. 500 zł, a każda doba spędzona na parkingu policyjnym to koszt 39 zł.