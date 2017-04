- AutomotiveSuppliers.pl wstępnie prognozuje, że w całym 2017 roku eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski przekroczy po raz pierwszy w historii poziom ponad 25,5 mld euro - napisano.

W styczniu eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski osiągnął wartość 2 mld euro.

- To aż o 17,98 proc. więcej (+304 mln euro) w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. To najlepszy wynik dla tego miesiąca w historii sektora motoryzacyjnego - czytamy w raporcie.