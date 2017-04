Do wypadku doszło na drodze S3 w kierunku Szczecina. Siedmiu pasażerów busa trafiło do szpitala z obrażeniami nóg i rąk - wynika z informacji przekazanych PAP przez dyżurnego Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie. Mężczyźni jechali ze Śląska do Szczecina do pracy. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego samochód uderzył w bariery i stoczył się ze skarpy.

Jak informuje dyżurny punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, utrudnienia mogą potrwać w tym miejscu do godziny 8.