Służbowe volvo w kolorze czarnym - to jeden z przywilejów, jakie w ocenie "Faktu" uzyskał Radosław Obolewski po objęciu wysokiego stanowiska kierowniczego w PGZ. Zdaniem gazety, znajomy Misiewicza, mimo utraty stołka w państwowej spółce pod koniec października 2016 roku, po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia dalej jeździ tym samochodem.

Dwuletnie Volvo za... 3 tys. zł?

Tabloid postanowił sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Gazeta miała ustalić, że Obolewski po zakończeniu okresu wypowiedzenia złożył PGZ propozycję wykupienia auta i zaproponował za nie 3 tys. zł. Podczas kiedy sama spółka wyceniła samochód na 70 tys. zł, bo "auta były kupowane w 2009 roku". Zdaniem "Faktu" problem jednak w tym, że ze zdjęć wynika, iż ta szwedzka limuzyna została wyprodukowana w 2015 roku i obecnie warta ok. 180 tys. zł. Czyli 60 razy więcej niż miał zaproponować Obolewski.

"Fakt" twierdzi też, że ofertę Obolewskiego zaakceptował prezes PGZ Błażej Wojnicz, jednak do transakcji jeszcze nie doszło. W ocenie gazety być może dlatego, że MON traci wpływ na PGZ i możliwe, że dojdzie do zmian w zarządzie.

Po publikacji "Faktu" Polska Grupa Zbrojeniowa odniosła się do tych doniesień. W piśmi,e jakie przesłał do naszej redakcji Łukasz Prus z PGZ czytamy: Nie jest prawdą, że Prezes Zarządu PGZ SA Pan Błażej Wojnicz zaakceptował jakąkolwiek propozycję Pana Radosława Obolewskiego w zakresie użytkowania i ceny wykupu samochodu, który został Panu Radosławowi Obolewskiemu przydzielony jako auto służbowe. Nie jest prawdą, że Pan Radosław Obolewski złożył ofertę wykupu od PGZ SA auta, które zostało mu przydzielone jako służbowe - oferty takiej nie złożył również Zarząd PGZ SA.

Tankowanie na koszt spółki Skarbu Państwa?

Gazeta donosi również o awanturze między zarządem PGZ a Obolewskim. Ponoć znajomy Misiewicza nie bardzo chciał rozstać się z kartą paliwową, która przez cały czas uprawniała go do tankowania na koszt spółki Skarbu Państwa. Ostatecznie "magiczna karta" wróciła do PGZ.