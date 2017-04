Obecnie kierowca, który chce sprawdzić liczbę swoich punktów karnych, może to zrobić tylko w jeden sposób - udając się na komendę policji. Ale od 24 kwietnia ma się to zmienić.

- Od 24 kwietnia będziemy mieli możliwość sprawdzenia punktów karnych drogą elektroniczną, czyli online, bez konieczności wychodzenia z domu. W tej chwili takiej możliwości nie mamy. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, ile punktów karnych ma, może to zrobić, natomiast musi wówczas udać się na komendę policji i tylko tam może taką informację uzyskać - opowiada Karol Manys, rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji.

Usługa pojawi się jako jeszcze jedna z funkcji dostępnych na portalu obywatel.gov.pl - w zakładce "Kierowcy i pojazdy" pojawi się odsyłacz "Sprawdź swoje punkty karne online". Sprawdzić liczbę punktów karnych będzie mógł każdy, ale pod warunkiem posiadania Profilu Zaufanego.

- Co istotne, będzie do tego potrzebny Profil Zaufany, czyli ten nasz podstawowy podpis darmowy, podpis elektroniczny, który służy nam do kontaktów z administracją. W tej chwili możliwość zakładania Profilu Zaufanego drogą elektroniczną, czyli bez wychodzenia z domu, dają trzy banki. To jest bank PKO BP, ING Bank Śląski, a także Bank Millenium, ale lada dzień dołączą do tego grona dwa kolejne duże banki - zapowiada Karol Manys.

Ministerstwo nie chce jeszcze oficjalnie zdradzić, o jakich dwóch kolejnych bankach mowa, ponieważ w obu przypadkach usługa zakładania Profilu Zaufanego jest jeszcze w fazie ostatecznych testów. Są to jednak duże i popularne banki, o czym świadczy prosta statystyka. W chwili obecnej banki PKO Bank Polski, ING Bank Śląski i Millenium umożliwiają założenie Profilu Zaufanego poprzez internet około 35 proc. polskiego społeczeństwa. Po dojściu dwóch kolejnych banków będzie to już w sumie około 75–80 proc. Polaków.

Haczyk? Jednak trzeba iść do urzędu

Należy oczywiście dodać, że tak naprawdę każdy obywatel Polski ma możliwość założenia Profilu Zaufanego, niezależnie od tego, z usług jakiego banku korzysta. Zwyczajna procedura jest jednak nieco bardziej kłopotliwa.

- Jeżeli nasz bank nie daje takiej możliwości, żeby założyć Profil Zaufany, no to pozostaje nam ta tradycyjna droga zakładania Profilu Zaufanego. To jest usługa całkowicie darmowa, natomiast w tym wypadku jest wymagana jednokrotna wizyta w urzędzie. Chodzi po prostu o to, żeby urzędnik, który potwierdzi nam Profil Zaufany, mógł zweryfikować, czy my, to my. Cała operacja trwa kilka minut i nie jest skomplikowana - podsumowuje Karol Manys.

Warto zaznaczyć, że usługa "Sprawdź swoje punkty karne" to dopiero pierwszy etap Programu CEPiK 2.0. Kolejne e-usługi w ramach programu CEPiK 2.0 będą uruchamiane w 2018 r. Będą to:

- Mój pojazd - możliwość sprawdzenia online szczegółowych informacji o pojazdach,

- Uprawnienia kierowcy - możliwość sprawdzenia online szczegółowych informacji o uprawnieniach do kierowania pojazdami różnych kategorii,

- Udostępnij swoje dane pracodawcy - usługa dla kierowców zawodowych,

- Sprawdź punkty szkołę jazdy i instruktora - możliwość sprawdzenia online ilu wychowanków danego instruktora lub absolwentów szkoły jazdy pozytywnie zdaje egzamin,

- Przypominaj o terminach - opcja powiadamiania - e-mailem lub SMS - o terminach badań technicznych pojazdu, konieczności przedłużenia polisy OC, badaniach lekarskich dla kierowców itp.).



Jak przewiduje Ministerstwo Cyfryzacji, wszystkie usługi będą dostępne najpóźniej w lipcu 2018 roku.