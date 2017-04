Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP powiedział, że w wśród 16 firm, które zainwestowały w I kwartale tego roku w SSE "12 zezwoleń wydano dla firm polskich". Łącznie w strefach działa ok. 700 firm.

Kensbok dodał, że ostatnio największym inwestorem w specjalnych strefach ekonomicznych jest koncern LG Chem, który pod Wrocławiem wybuduje fabrykę baterii do samochodów. Jak mówił, koncern wystąpił już o warunki do uruchomienia kolejnych faz inwestycji.

Jak przypomniano, w ubiegłym roku w dwóch specjalnych strefach ekonomicznych (SSE EURO-PARK Mielec oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN) zarządzanych przez ARP pozwolenie na inwestycje dostały 64 firmy, o 27 więcej niż w 2015 roku. - Ok. 75 proc. w tej grupie stanowią rdzennie polskie przedsiębiorstwa - podkreślił Kensbok.

Wartość inwestycji LG Chem podana jeszcze w ub. roku to blisko 1,3 mld zł. Fabryka w Biskupicach Podgórnych ma powstać do 2018 r. W 2019 r. powinna już produkować ponad 100 tys. baterii rocznie, wyłącznie do samochodów elektrycznych, które będą mogły pokonywać dystans do 320 km na jednym ładowaniu. W zakładzie znajdzie pracę 700 osób.

Ma to być pierwsza fabryka masowej produkcji baterii litowych branży automotive w Europie. W zakładzie mają powstawać wszystkie komponenty baterii - od elektrod do ogniw, modułów, po kompletne moduły zasilające.

LG Chem ma 90 proc. udziału w światowym rynku baterii do aut elektrycznych. Firma działa na rynku: petrochemicznym, IT i materiałów elektronicznych, a także rozwiązań energetycznych.

Agencja Rozwoju Przemysłu jest spółką Skarbu Państwa. Strategia ARP opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.