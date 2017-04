Zasady konkursu były proste. Samochód trafi do osoby, która wytrzyma 50 godzin z ustami dotykającymi karoserii.

Do finału dotrwało siedmiu spośród 20 uczestników. Sprawę rozstrzygnęło losowanie. Szczęście uśmiechnęło się do pochodzącej ze Sri Lanki Dilini Jayasurayi, to ona dostała kluczyki do nowej kii optimy.