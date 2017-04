Pierwszy volkswagen e-Golf w kolorze biały oryks z efektem perłowym trafi do Norwegii. W porównaniu do wcześniejszego modelu nowy samochód ma lepszy napęd i wyższe osiągi.

Nowy e-Golf to 136 KM mocy

Silnik elektryczny rozwija teraz moc 100 kW (136 km), czyli o 15 kW większą niż starszy e-Golf. Wzrósł również maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego - z 270 Nm do 290 Nm. Producent zapewnia, że średnie zużycie energii mierzone według Nowego Cyklu Europejskiego wynosi 12,7 kWh/100 km (koszt energii ok. 7 zł/100 km), a maksymalny zasięg to nawet 300 km.

Volkswagen e-Golf / Volkswagen

Volkswagen poprawił również osiągi e-Golfa z roku modelowego 2017. Auto rozpędza się do 100 km/h w 9,6 s. Prędkość maksymalna wzrosła do 150 km/h.

Szybkie ładowanie

W odnowionym e-Golfie zastosował nowe akumulatory litowo-jonowe o pojemności zwiększonej z 24,2 kWh do 35,8 kWh. Na stacji szybkiego ładowania (DC/40 kW) można ja w ciągu godziny naładować do 80 proc. pojemności. W nocy albo podczas pobytu w pracy, korzystając z tzw. Wallboxu (AC/7,2 kW) pełne naładowanie akumulatorów trwa 6 godzin.

W odniesieniu do rocznej średniej codziennych przejazdów, uwzględniających styl jazdy poszczególnych kierowców oraz korzystanie z klimatyzacji i ogrzewania - po pełnym naładowaniu akumulatorów, nowy e-Golf może przejechać 200 km lub więcej. Oznacza to wzrost zasięgu auta o 50 proc. w porównaniu z zasięgiem modelu poprzedniej generacji.

Volkswagen e-Golf i golf GTE / Volkswagen

Nowe miejsca pracy

Wraz z uruchomieniem produkcji e-Golfa w Dreźnie zatrudnienie znajdzie od 250 do 300 osób. Początkowo zakład będzie pracował w trybie jednozmianowym. A od maja po zakończeniu pierwszej fazy rozruchu w fabryce ma powstawać 35 elektrycznych pojazdów dziennie.

Volkswagen e-Golf będzie nadal wytwarzany w głównym zakładzie w Wolfsburgu, a teraz także w Dreźnie / Volkswagen

Niemcy podkreślają, że rozpoczęcie produkcji w Dreźnie jest elementem ofensywy Volkswagena w dziedzinie samochodów elektrycznych. Właśnie takie pojazdy mają stać się specjalnością VW.

- Chcemy sprawić, by samochody elektryczne stały się nowym znakiem firmowym Volkswagena i od 2025 roku zamierzamy sprzedawać ich milion rocznie. Nowy e-Golf ma już o połowę większy zasięg. Od 2020 roku będziemy wprowadzać na rynek zupełnie nową generację samochodów elektrycznych działających w połączeniu z siecią - modele z rodziny I.D. Auta te staną się dostępne dla milionów klientów, nie tylko dla milionerów - powiedział Herbert Diess z Volkswagena.

Volkswagen e-Golf / Volkswagen

Przy okazji uruchomienia produkcji nowego e-Golfa do użytku przed fabryką oddano również nową stację zasilania w energię elektryczną e-Mobility Station. Znajdują się na niej dwa dystrybutory (4x50 kW; 2x43 kW) łącznie z czterema punktami zasilania, które mogą być wykorzystywane równocześnie. Energii dystrybuowanej na stacji dostarcza manufaktura, wykorzystując do jej produkcji sześć fotowoltaicznych paneli o powierzchni 22 m2 każdy. Cechą szczególną stacji jest możliwość magazynowania nadwyżki energii w akumulatorze o dużej trwałości i pojemności 130 kWh, bądź też zasilania nią fabrycznej sieci energetycznej.

11 grudnia 2001 roku Volkswagen otworzył w centrum Drezna Szklaną Manufakturę. Ta luksusowa fabryka ze szkła kończy 16 lat. Manufakturę zwiedziło miliony gości z całego świata między innymi prezydent Richard von Weizsacker, były rosyjski polityk i laureat nagrody Nobla Michał Gorbaczow oraz książę Albert z Monako.