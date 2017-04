W czwartkowym wyroku sąd unieważnił fragment uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która nakazuje kierowcom podawać numery rejestracyjne aut jeśli płacą w parkomatach nowego typu (tych posiadających klawiaturę). Uznał bowiem, że miasto nie wykazało prawnej podstawy do przetwarzania danych osobowych. Tymczasem numery rejestracyjne stanowią takie dane i w związku z tym ich przetwarzanie musi się opierać na przesłankach ustawowych.

Wyrok to konsekwencja sprawy wytoczonej przez pana Macieja, mieszkańca Warszawy. Przywiązuje on dużą wagę do swej prywatności. Dlatego, gdy stolica wprowadziła parkomaty wymagające podawania numerów rejestracyjnych samochodów, wpisywał same litery X oraz cyfry 1 i taki kwitek zostawiał za szybą samochodu.

WIĘCEJ O WYROKU CZYTAJ NA GAZETAPRAWNA.PL>>>