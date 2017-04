Specjaliści z Yanosika wzięli pod lupę wszystkie najważniejsze święta w Polsce oraz długie weekendy tj. Wielkanoc, Boże Narodzenie i Nowy Rok, majówka, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, 15 sierpnia w 2016 roku. Badane okresy uwzględniały również dni dojazdowe i przedłużające weekend. W ten sposób uzyskane wyniki wskazały miejsca stałych kontroli, gdzie niezależnie od rodzaju święta zawsze odnotowywane są pomiary prędkości. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że także w tym roku spotkają one kierowców w tych miejscach.

W każdym województwie zostało wydzielonych 10 takich obszarów. Gdzie policja ustawia się najczęściej, by zapobiegać przekraczaniu prędkości na drogach?

Najczęściej kontrolowane miasta w Polsce

Spośród miejsc, w których odnotowano największą liczbę kontroli prędkości prym wiedzie Warszawa. Z 10 obszarów najczęstszych pomiarów prędkości województwa mazowieckiego wszystkie znajdują się właśnie w stolicy Polski. Tutaj odbywają się one regularnie głównie na drogach wyjazdowych lub dojazdowych do miasta. Mniej jest natomiast w samym centrum Warszawy. Miejscem, w którym zgłoszono największą liczbę kontroli w stolicy jest ul. Pułkowa, następnie Aleje Jerozolimskie w samym centrum miasta oraz ul. Bronisława Czecha na trasie w kierunku Mińska Mazowieckiego.

Pod względem "miejskiej" liczby kontroli przoduje również Trójmiasto. Tam zarejestrowano 6 z 10 miejsc w województwie pomorskim, gdzie mundurowi najczęściej sprawdzają prędkość. W Sopocie aż 3 punkty kontroli znajdują się na al. Niepodległości, a w granicach Gdyni na ul. Morskiej odnotowano kolejne 3 najbardziej "popularne" wśród policjantów miejsca. Pozycję pierwszą w województwie, pod względem częstości zgłoszeń użytkowników zajął jednak wschodni obszar Wejherowa na drodze E28.

Na uwagę zasługują również Szczecin, Kraków i Katowice, w których odnotowano po 4 miejsca najczęstszych kontroli. W Szczecinie wszystkie punkty zlokalizowane są na drodze S10 - zarówno w centrum, jak i na wyjeździe z miasta.

W Krakowie najczęściej sprawdzana jest droga E77 w okolicach ulic: Opolskiej, Josepha Conrada i Pasternik. Co ciekawe miejsce pierwsze pod względem częstości zgłoszeń w województwie małopolskim należy do centrum Olkusza na drodze krajowej nr 94.

W Katowicach kierowcy mogą spodziewać się kontroli prędkości na al. Walentego Roździeńskiego, ul. Katowickiej, Chorzowskiej, al. Bielskiej. Na Śląsku kierowcy powinni uważać także w Dąbrowie Górniczej na al. Zagłębia Dąbrowskiego, w Czeladzi na ul. Henryka Krupanka oraz Częstochowie na al. Wojska Polskiego.

Gdzie łapią w województwach?

Województwo łódzkie - tu na uwagę zasługuje aglomeracja łódzka. To ona zgromadziła najwięcej, bo 5 z całego regionu miejsc najczęstszych kontroli prędkości. W samej Łodzi odnotowano 2 takie miejsca (przy al. Grzegorza Pałki i ul. Szczecińskiej), pozostałe znajdują się w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej i Tuszynie przy al. Jana Pawła II.

Warmińsko-mazurskie - w tym regionie kontrole prędkości rozproszyły się po całym województwie. Znajdują się one przy drogach krajowych. Pod względem częstości zgłoszeń przoduje droga nr 53 niedaleko miejscowości Rozogi, następnie droga nr 16 przy miejscowości Sorkwity, droga 58 przy Świdrach, Olecko przy ul. Tadeusza Kościuszki oraz Olsztyn przy ul. Lubelskiej.

Województwo podlaskie - podobnie jak w warmińsko-mazurskim przedstawia się sytuacja na Podlasiu. Miejsca kontroli prędkości rozsiane są po całym województwie przy drogach krajowych, z niewielką przewagą Białegostoku (2 obszary przy ul. Zabłudowskiej i Jana Klemensa Branickiego) oraz Grajewa (2 miejsca przy ul. Mikołaja Kopernika i ul. Ełckiej).

Województwo kujawsko-pomorskie - w regionie tym widoczne jest nagromadzenie w Bydgoszczy na drogach wyjazdowych z miasta: przy al. Armii Krajowej, ul. Fordońskiej, al. Jana Pawła II. Dużą liczbę zgłoszeń kontroli prędkości odnotowano w Toruniu przy Szosie Libickiej, Strzelnie przy ul. Kolejowej czy wyjeździe z Inowrocławia na ul. Poznańskiej.

Województwo wielkopolskie - widoczna jest niewielka przewaga Poznania, gdzie kontrole prędkości ulokowane są na obrzeżach miasta w przy ul. Warszawskiej i Głogowskiej. Dużą liczbę kontroli podczas świąt kierowcy odnotowali przy drodze krajowej nr 11 prowadzącej z Poznania do Jarocina w okolicach: Środy Wielkopolskiej, Nowego Miasta nad Wartą i Mieszkowa. Również przy drodze krajowej 92 w okolicach Goliny i w Koninie przy Trasie Warszawskiej.

Województwo lubuskie - nagromadzenie najczęściej kontrolowanych miejsc przez policję znajduje się w Zielonej Górze. Kierowcy ostrzegali się tutaj najczęściej w 4 miejscach, na drogach wyjazdowych z miasta: 2 punkty na ul. Wrocławskiej, na ul. Obwodowej i Trasie Północnej. Na drodze nr 27 prowadzącej z Zielonej Góry do Żar znajdują się jeszcze 2 obszary, na wysokości miejscowości Kaczeniec i na wjeździe do Nowogrodu Bobrzańskiego na ul. Henryka Brodatego. W Gorzowie Wielkopolskim najczęściej kontrolowanym miejscem okazuje się ul. Kasprzaka.

Województwo dolnośląskie - w województwie tym najwięcej kontroli zostało zgłoszonych we Wrocławiu na ul. Karkonoskiej, trasie E261 prowadzącej ze stolicy Dolnego Śląska do Żmigrodu w okolicach Trzebnicy i Wiszni Małej oraz na drodze E61 w kierunku Ząbkowic Śląskich nieopodal miejscowości Cieszyce. Duża liczba zgłoszeń w województwie dolnośląskim odnotowana została w Głogowie na ul. Kamienna Droga i ul. Legnickiej.

Tu warto pamiętać, że drogówka Komendy Powiatowej Policji w Lubinie patroluje drogi nieoznakowanym BMW 330i (F30 po niedawnym liftingu). "Tajny" radiowóz BMW ma wrocławskie numery rejestracyjne i wyposażony jest w dwulitrowy doładowany silnik benzynowy o mocy ok. 250 KM (350 Nm). Piraci drogowi powinni czuć się zaniepokojeni, bo według danych producenta sprint od zera do 100 km będzie trwać nie więcej niż 6 sekund. Prędkość maksymalna to 250 km/h. CZYTAJ WIĘCEJ>>

Województwo opolskie - w Opolu "ulubionym" miejscem do kontroli prędkości jest ul. Batalionów Chłopskich. Nagromadzenie pomiarów można zauważyć w Nysie na ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i ul. Zwycięstwa oraz na drodze krajowej nr 46 w okolicach miejscowości Wójcice i Ścibórz. Innymi punktami w województwie opolskim, gdzie warto zachować szczególną ostrożność są: Namysłów ul. gen. Władysława Sikorskiego, Prudnik na ul. Łąka Prudnicka czy miejscowość Sucha na drodze krajowej nr 94.

Województwo świętokrzyskie - tutaj wyróżniają się 3 miejscowości: Skarżysko Kamienna (ul. Legionów, ul. Krakowska i Warszawska), Kielce (ul. Radomska, ul. Krakowska) i Ostrowiec Świętokrzyski ul. Zygmuntowska, ul. Jana Onufrego Zagłoby).

Województwo lubelskie i podkarpackie - w obu województwach miejsca częstych kontroli prędkości były rozproszone po regionach. W lubelskim na uwagę zasługuje Lublin (al. Wincentego Witosa, ul. Krochmalna), Łuszczów na drodze krajowej 82 (największa liczba zgłoszeń w województwie) i droga krajowa nr 17 w okolicach miejscowości Ryki. W podkarpackim policja często kontroluje 2 miejsca w Rzeszowie (al. Wincentego Witosa, al. Józefa Piłsudskiego), Przeworsku ul. Jagiellońską, Jaśle ul. Lwowską. Warto wymienić też miejscowość Lesko, gdzie na ul. Józefa Piłsudskiego zgłoszono największą liczbę zgłoszeń w całym województwie.

Miejsca najczęstszych kontroli prędkości w Polsce / Yanosik