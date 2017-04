Volkswagen arteon to największa atrakcja stoiska niemieckiej marki na Motor Show w Poznaniu. Właśnie w chwili premiery na polskim rynku firma zaczęła zbierać zamówienia na ten samochód.

VW sprezentował nam liftbacka z nisko poprowadzoną linią dachu, który ma wnieść powiew świeżości do stylistyki samochodów z Wolfsburga / Volkswagen / Maciej Nowaczyk

Arteon jest oferowany w 3 wersjach wyposażenia jako Essence oraz Elegance i usportowiona R-line. Do wyboru są jednostki napędowe o mocy od 150 KM do 280 KM. Całkowicie nową konstrukcją jest bazowy benzynowiec 1.5 TSI Evo (z funkcją odłączania cylindrów). Do wszystkich odmian silnikowych VW oferuje dwusprzęgłową przekładnię DSG, a do najmocniejszych 2.0 TSI (280 KM) oraz 2.0 TDI (240 KM) - seryjny napęd na cztery koła 4Motion.

Volkswagen arteon znika w ciemno przez internet

Razem z premierą arteona, po raz pierwszy w naszym kraju Volkswagen zdecydował się sprzedawać auta przez internet.

- Już w pierwszej godzinie od uruchomienia strony Polacy kupili trzy auta z 30 ekskluzywnych sztuk. A w ciągu dwóch dni zarezerwowano 2/3 dostępnych aut. To właśnie te osoby będą pierwszymi, które odbiorą kluczyki do nowego Gran Turismo - powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder, kierownik do spraw PR Volkswagena.

Co ciekawe, nie są to bazowe modele a bogate odmiany Elegance w cenie od 225 tys. zł. Do wyboru są dwa topowe silniki: benzynowy 2.0 TSI/280 KM lub wysokoprężny 2.0 TDI/240 KM. W obu przypadkach napęd przenosi 7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia DSG.

Volkswagen Arteon / dziennik.pl

Lepszy od passata

Arteon powstał na platformie modułowej MQB. Silnik zamontowano z przodu poprzecznie do osi samochodu - w ocenie inżynierów taki sposób konstrukcji pozwala zaoszczędzić miejsce. Długość nadwozia to 4862 mm, szerokość - 1871 mm, wysokość natomiast - 1427 mm. Rozstaw osi arteona wynosi 2841 mm.

Volkswagen Arteon / dziennik.pl

Poprzednik model CC był samochodem klasy średniej. Arteon to już klasa wyższa i na dodatek pełni honory najbardziej luksusowego auta VW. Można pokusić się o stwierdzenie, że jeszcze dekadę temu VW nie odważyłby się szokować takim przodem nawet w śmiałym prototypie. A arteon jest już samochodem produkcyjnym.

Uroda

Arteon wprowadza nowy styl aut VW. Szeroki grill zachodzący na zderzak, pokrywa silnika spływająca na błotniki i szerokie lampy - właśnie taką twarz dostaną wszystkie nowe modele producenta z Wolfsburga. Seryjne reflektory w technologii LED oraz diodowe światła do jazdy dziennej łączą się z chromowanymi listwami oraz z pokrywą silnika. Stylistyczny smaczek wpada w oko po otwarciu drzwi - szyby są pozbawione ramek niczym w rasowych sportowych autach.

Volkswagen arteon. Bagażnik ma od 563 do 1557 litrów / Volkswagen / Maciej Nowaczyk

Wnętrze

Kabina zdecydowanie mniej awangardowa. Tu projektanci arteona sięgnęli po elementy znane z passata i golfa. Szlachetności ma dodawać analogowy zegarek wpasowany między środkowymi nawiewami. Tradycyjne analogowe zegary zastąpiono wirtualnymi wyświetlanymi w kolorze na 12,3-calowym monitorze.

Szklany 9,2-calowy ekran dotykowy w centrum deski rozdzielczej pozbawiono przycisków i pokręteł, reaguje za to na gesty. Na pokładzie miejsca jest mnóstwo. Przestronność kabiny widać szczególnie z tyłu, gdzie ilość miejsca na nogi jest imponująca. Bagażnik ma od 563 do 1557 litrów.

Volkswagen Arteon / Volkswagen / Maciej Nowaczyk

Bajery?

Nie zabrakło systemów ułatwiających życie i jazdę. Aktywny tempomat ACC w ruchu miejskim zajmuje się wszystkim (przyspiesza, zwalnia, hamuje) a prowadzącemu pozostaje jedynie kręcenie kierownicą. Reflektory z funkcją doświetlania zakrętów dzięki danym GPS oraz pochodzącym z nawigacji z wyprzedzeniem "wiedzą" kiedy samochód znajdzie się w zakręcie i uruchamiają funkcję doświetlania jeszcze zanim kierowca wjedzie w łuk drogi. Do zwiększenia bezpieczeństwa przyczynia się również system Emergency Assist drugiej generacji - gdy kierowca np. zasłabnie i przestanie kontrolować pojazd, system nie tylko zacznie hamować, ale też skieruje auto na skrajny prawy pas jezdni, jeśli okaże się on wolny.

Twórcy arteona pokusili się też o szyby w drzwiach pozbawione ramek - ten trik pochodzi ze świata aut spod znaku Grand Tourismo / dziennik.pl

Wyposażenie seryjne

Nadwozie podstawowego modelu Essence dostanie chromowane listwy wokół bocznych szyb, tylne lampy w technologii LED, diodowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej wykonanymi w tej samej technologii i minimum 17-calowe alufelgi. W wyposażeniu bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu Keyless Go, układ rozpoznający zmęczenie kierowcy, system multimedialny Composition Media z kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośnikami, wejściem AUX-IN i USB (dla urządzeń Apple) oraz z instalacją telefoniczną Bluetooth, klimatyzacja dwustrefową, wielofunkcyjna kierownica pokrytą skórą (w autach z DSG z łopatkami do zmiany biegów), fotele częściowo regulowane elektrycznie (6 ustawień).

Volkswagen Arteon / dziennik.pl

Bogatszy arteon elegance będzie dodatkowo wyposażony standardowo w chromowane obudowy lusterek, LED-owe lampy tylne z dynamicznymi diodami kierunkowskazów, 18-calowe alufelgi, chromowane listwy u dołu wokół nadwozia, podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby. W środku m.in. szwy tapicerki foteli oraz dywaników w kontrastowym kolorze, nakładki na pedały o wyglądzie aluminium, tapicerka z alcantary i skóry, podgrzewane fotele z przodu.

Volkswagen Arteon / dziennik.pl

Szczyptę sportowego wyglądu zapewni arteon R-Line, którego wloty powietrza z przodu w kształcie litery C zostaną polakierowane na czarno. Samochód dostanie też chromowane listwy u dołu wokół auta i chromowane nakładki wydechu w zderzaku. W środku czeka wielofunkcyjna sportowa kierownica pokryta skórą, podsufitka w kolorze tytanowej czerni, tapicerka foteli z alcantary i skóry z logo R-Line.

Volkswagen Arteon / dziennik.pl

Koszty eksploatacji?

Volkswagen twierdzi, że w przypadku modeli z silnikami 1.5 TSI/150 KM oraz 2.0 TDI/150 pierwszy przegląd serwisowy o rozszerzonym zakresie przypada maksymalnie po 3 latach lub po przebiegu 60 tys. km. Wymiana oleju (zgodnie ze wskazaniami na tablicy rozdzielczej) powinna się odbyć maksymalnie po 2 latach lub po 30 tys. km. Wiele materiałów eksploatacyjnych, np. olej w skrzyni biegów, w ogóle nie podlega wymianie.

VW przewiduje, że koszty serwisowe w pierwszych 4 latach użytkowania i przez pierwsze przejechane 60 tys. km nie przekroczą łącznie 900 zł.