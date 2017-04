- Poznań Motor Show 2017 stoi pod znakiem ważnych dla Audi premier. Polscy miłośnicy marki z Ingolstadt i wszyscy zwiedzający mogą po raz pierwszy zobaczyć najbardziej sportową wersję przedstawiciela bestsellerowej w Polsce rodziny Q5 czyli najnowszy model Audi SQ5 - powiedział dziennik.pl Leszek Kempiński z Audi Polska. - Nasz najmłodszy przedstawiciel rodziny Q miał europejską premierę w Genewie, a teraz debiutuje w Polsce - dodał Kempiński.

Już na pierwszy rzut oka widać, że pod lśniącą karoserią czai się wielka siła. A zapewnia ją trzylitrowy silnik V6 TFSI, który wytwarza 354 KM. Turbodoładowany, aluminiowy motor, już przy 1370 obrotach na minutę generuje moment obrotowy 500 Nm - stały aż do 4500 obrotów na minutę.

Standardowo, w nowym Audi SQ5 montuje się 20-calowe alufelgi z plasterkiem opony w rozmiarze 255/45. Można je też wymienić na jeden z pięciu kompletów ekskluzywnych wzorów o średnicy 21 cali. Zza szprych obręczy błyszczą tarcze hamulcowe o średnicy 350 mm i lakierowane na czarno (w opcji na czerwono) sześciotłoczkowe zaciski z logo S / dziennik.pl

Efekt to niesamowite przeciążenie przy starcie i sprint od 0 do 100 km/h trwa w 5,4 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 250 km/h. Producent twierdzi, że ten SUV spala średni 8,3 l benzyny na 100 km - być może to prawda, jeśli ktoś będzie delikatnie traktować tabun ponad 350 koni pod maską.

Niebieski kolor robi niesamowite wrażenie. Ale w nowym Audi SQ5 dostępny jest też stworzony wyłącznie na potrzeby tego modelu lakier karoserii w kolorze czarnym Panther / dziennik.pl

Audi SQ5 ma 4671 mm długości, 1893 mm szerokości i 1635 mm wysokości. Rozstaw osi to 2818 mm. Jest zatem delikatnie większe od poprzednika, ale nawet o 35 kg lżejsze, dzięki zastosowaniu stali o wysokiej wytrzymałości oraz aluminium. Masa własna SQ5 to 1995 kg. Dieta objęła też silnik - turbodoładowane V6 TFSI waży 172 kg, o 14 kg mniej niż poprzednia jego wersja z mechanicznym kompresorem.

Oparcie tylnej kanapy w Audi SQ5 jest podzielone na trzy segmenty. Na życzenie kanapę można przesuwać do przodu i do tyłu oraz zmieniać kąt pochylenia oparcia. Zależnie od pozycji ustawienia tylnej kanapy, bagażnik ma pojemność bazową od 500 do 610 litrów. Po złożeniu oparcia, pojemność bagażnika wzrasta do 1550 l / dziennik.pl

Co ma w środku? Dużo miejsca dla pięciu osób - sprawdziliśmy. Trójramienna kierownica może być ogrzewana, a fotele zrobią masaż. Zamiast zwykłych zegarów Audi oferuje jedną ze swoich największych innowacji, czyli wirtualny kokpit o przekątnej 12,3 cala. Nowe SQ5 można też mieć z dużym panelem dotykowym znanym już z Q7. Za jego pomocą nie tylko można wpisywać litery, urządzeni rozpoznaje gesty niczym smartfon i "drga" dla potwierdzenia wykonanej operacji.

Na życzenie producent zamontuje wyświetlacz head-up, który na szybie pokazuje informacje najważniejsze dla kierowcy, w tym także wskazania nawigacji.

Masaż pneumatyczny

Wyposażenie seryjne Audi SQ5 obejmuje w m.in. 20-calowe alufelgi w stylistyce gwiazdy o pięciu podwójnych ramionach, reflektory diodowe i charakterystyczny dla modeli typu S system kontroli zawieszenia. A o bezpieczeństwo dba napęd na cztery koła quattro i armia systemów elektronicznych umiejących m.in. utrzymywać auto w pasie ruchu między liniami lub automatycznie zahamować kiedy kierowca zagapi się w korku.

- Zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wnętrze Audi SQ5, różnią się od bazowego Audi Q5 licznymi, typowymi dla modeli usportowionej serii S detalami stylistycznymi oraz poszerzonym wyposażeniem standardowym - powiedział Leszek Kempiński.

Fotele sportowe S, obite kombinacją tkaniny Alcantara i skóry, można zastąpić fotelami ze skóry Feinnappa ze stebnowaniem stylizowanym na romby i z funkcją pneumatycznego masażu. Na życzenie dekoracyjne wstawki ze szczotkowanego aluminium Audi wymieni na elementy z drewna i z karbonu. / Audi

Ponad 1,6 mln - tyle sztuk audi Q5 kierowcy kupili od chwili jego debiutu 2008 roku. SUV stał się jednym z najbardziej popularnych modeli Audi i spotkać go można na drogach ponad 100 państw. W Polsce Q5 było najczęściej wybieranym autem tej marki.

Nowe SQ5 można już zamawiać. Cena od 312 tys. zł.