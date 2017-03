Poznań Motor Show to największe targi samochodowe w Polsce i prawdziwe wiosenne święto dla każdego pasjonata motoryzacji. Przez cztery dni (od 6 do 9 kwietnia) w stolicy Wielkopolski będzie można z bliska podziwiać nowości, które za chwilę pojawią się na rynku. A jedną z najsilniejszych reprezentacji najnowszych modeli wystawi Skoda, która jako dodatkową atrakcję dla zwiedzających zbudowała specjalny tor do jazdy off-roadowej.

2017 rokiem nowości Skody

Tegoroczna ekspozycja Czeskiej firmy zostanie po brzegi wypełniona nowościami. Na stoisku o powierzchni 1100 m2 publiczność pozna gwiazdy Skody, które jeszcze niedawno świętowały światowe premiery na targach samochodowych w Genewie.

Skoda kodiaq / dziennik.pl

Wiosenny pokaz motomody otwiera Kodiaq - pierwszy duży SUV tej marki okrzyknięty najważniejszą premierą Skody na przestrzeni ostatnich lat. Nosi imię wielkiego niedźwiedzia z Alaski i jak na wyrośnięty samochód przystało w agresywnie wystylizowanym nadwoziu o długości 4,7 m skrywa kabinę o rekordowej przestronności. Niezależnie od wersji, kanapa środkowego rzędu jest przesuwana w zakresie 18 cm, a jej dzielone oparcie można pochylać. Ilością miejsca z tyłu Kodiaq może konkurować z przedłużonymi limuzynami. Wrażenie ekskluzywności potęguje wielki ekran dotykowy przypominający iPada. Również obsługa jest intuicyjna niczym system operacyjny w kultowym tablecie.

Skoda Kodiaq - nazwa pochodzi od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych niedźwiedzi na świecie. To podobno płochliwe i nieufne zwierzęta, których przysmakiem są łososie.

Niedźwiedzie rozmiary widać także w bagażniku. Wariant pięcioosobowy oferuje kufer o pojemności 720 l. Po złożeniu siedzeń możliwości transportowe urosną do 2065 l - w ocenie konstruktorów to największa wartość w segmencie kompaktowych SUV-ów. Na pokładzie ukryto aż 30 przemyślanych rozwiązań ułatwiających życie - wśród nich jest kultowa już parasolka, automatycznie wysuwane ochraniacze drzwi czy sprytny pakiet komfortowego snu przy zagłówkach tylnej kanapy, które podtrzymają głowę w czasie drzemki. Samochód dostępny jest też w megarodzinnej siedmioosobowej wersji. Warto podkreślić, że modele z napędem 4x4 mogą ciągnąć przyczepy o dopuszczalnej masie do 2500 kg - wynik imponuje, jak na samochód tej klasy.

Skoda kodiaq / dziennik.pl

Ale to nie wszystko. Czeski producent samochodów kontynuuje swoją ekspansję w segmencie SUV również z nowymi odmianami specjalnymi Kodiaqa. Pierwsza to Scout, czyli model ubrany w off-roadową zbroję i seryjnie wyposażony w napęd na cztery koła. Zaś sportowy pazur i szyk ma zapewnić Kodiaq Sportline - przewidziano do niej dwie jednostki benzynowe TSI oraz dwa silniki TDI (moc od 150 KM do 190 KM).

Skoda Kodiaq Sportline / Skoda

Nowa Skoda Octavia na żywo

W Poznaniu pojawi się oczywiście Skoda Octavia po modernizacji - ze zmienionym przodem, bogatszym wyposażeniem, multimediami i nowymi układami napędowymi. Czeski bestseller otrzymał nowy pakiet systemów asystujących kierowcy oraz dwudzielne reflektory, które w każdej wersji są teraz seryjnie wyposażone w światła LED do jazdy dziennej. Octavia może też mieć lampy zaopatrzone w adaptacyjne i całkowicie diodowe oświetlenie.

Skoda Octavia RS 245 / dziennik.pl

W przypadku tej rodziny modelowej można spodziewać się, że maksimum emocji wzbudzi premiera usportowionej Skody Octavii RS 245. Nazwa najmocniejszej w historii seryjnej Octavii oznacza moc 245 KM osiąganą przez turbodoładowany silnik 2.0 TSI. Auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,6 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 250 km/h. Auto wyróżnia się nie tylko osiągami i bardziej zaczepnym wyglądem - do czerpania frajdy z dynamicznej jazdy przyłoży się obniżone o 14 mm zawieszenie, a także system stabilizacji toru jazdy ESC z trybem sportowym, który współpracuje z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. Na życzenie można zamówić również zawieszenie z adaptacyjnymi amortyzatorami.

Na fanów luksusu Skoda wyciągnie z kapelusza najlepiej wyposażoną Octavię Laurin&Klement. Auto wyróżniają 18-calowe alufelgi stworzone specjalnie dla tej wersji. O wyjątkowe samopoczucie w kabinie zadba połączenie Alcantary i skórzanej tapicerki z listwami dekoracyjnymi pokrytymi czarnym lakierem fortepianowym. To trzeba zobaczyć i dotknąć.

Oprócz nowej odsłony Octavii, prezentowanej od razu w topowej, najmocniejszej w historii wersji RS 245 oraz bogato wyposażonej Laurin&Klement, Skoda przedstawi model Superb Sportline z silnikiem 2.0 TSI o mocy 280 KM i zjawiskowym lakierem nadwozia o zielonożółtym odcieniu Dragon Skin.

Najtańsza Skoda w nowym wcieleniu

Kolejną premierą w Poznaniu będzie Skoda Citigo po kuracji odmładzającej. Najmniejszy model czeskiej marki może pochwalić się zmodernizowanym przodem z reflektorami, które otrzymały diody LED do jazdy dziennej. Światła przeciwmgielne opcjonalnie mogą być wyposażone funkcję doświetlania zakrętów. We wnętrzu Citigo w nowej odsłonie przywita bardziej szlachetnym wystrojem z przeprojektowaną deską rozdzielczą i nową wielofunkcyjną kierownica obszytą skórą. Teraz pod fotelem pasażera kryje się parasolka. Auto na polskim rynku będzie dostępne na początku III kwartału 2017 roku.

Skoda Citigo / Skoda

Nowa Skoda Rapid bogatsza o udogodnienia

Na scenie poznańskiej wystawy polską premierę będzie miała także odmłodzona Skoda Rapid i Rapid Spaceback. W obu odmianach zmieniono zderzaki i światła przeciwmgłowe. Reflektory główne są biksenonowe, a światła do jazdy dziennej wykonano w technologii LED - w ten sposób czeskie auto wskoczyło o półkę wyżej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Na pokładzie pojawił się również asystent świateł drogowych. Dzięki temu udogodnieniu jadąc po zmierzchu z prędkością powyżej 60 km/h czujniki identyfikują pojazdy jadące w tym samym kierunku na dystansie do 400 metrów oraz zbliżające się z naprzeciwka na dystansie do 1000 metrów i odpowiednio ograniczają strumień światła, by nie oślepiać innych użytkowników drogi.

Skoda rapid / Skoda

Najpoważniejsze zmiany zaszły jednak pod maską. Czesi do napędu odnowionej Skody Rapid wprowadzają trzycylindrowy silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM i 110 KM. Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów i nowoczesnych technologii jednostka charakteryzuje się bardzo wysoką kulturą pracy i spontaniczną reakcją na gaz. Spalanie? W cyklu mieszanym zależnie od wariantu wynosi 4,4-4,5 l/100 km. W Polsce Skoda Rapid w nowej odsłonie zadebiutuje z początkiem III kwartału 2017.

Przetestuj Skodę Kodiaq

Przetestuj Skodę Kodiaq na specjalnym torze / Skoda

Jedną z niezapomnianych atrakcji tegorocznego show w Poznaniu będzie specjalnie wybudowany tor, na którym Skoda pozwoli kierowcom sprawdzić co naprawdę potrafi nowy Kodiaq.

- Od 6 do 9 kwietnia na Placu Św. Marka pod okiem instruktorów ze Skoda Auto Szkoły zwiedzający przeżyją prawdziwą przygodę pokonując szlak i wszystkie znajdujące się na nim przeszkody, m.in. rampę, huśtawkę, leśne wyboje czy piaszczyste podłoże. Każdy uczestnik testu otrzyma mailem film z najlepszymi momentami ze swojej jazdy - zapowiedziała dziennik.pl Klaudyna Gorzan, kierownik ds. PR marki Skoda w Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Dodała, że tor został opracowany w sposób, pozwalający na sprawdzenie szeregu nowych rozwiązań technologicznych, które zastosowano w nowym SUV-ie Skody, w tym kamery 360 stopni czy systemu zapobiegającemu staczaniu się pojazdu podczas wspinania na wzniesienie i zjeżdżania z górki. Jak widać emocji i wrażeń nie zabraknie, dlatego warto skorzystać z zaproszenia Skody.

Zapisy na jazdę na torze odbywają się w namiocie rejestracyjnym od godz. 9.00 do 16.00. Tor otwarty jest do godz. 18.00.



Artykuł powstał przy współpracy ze Skoda Polska.