BMW z wiceministrem Bartoszem Kownackim na pokładzie miało stłuczkę w Warszawie. Wiceszef MON wracał ze spotkania z szefem BBN Pawłem Solochem. Nikomu nic się nie stało. Należąca do ŻW limuzyna, którą podróżował Kownacki, miała pokiereszowany przód. W drugim z uczestniczących w kolizji samochodów - volvo XC60 - odpaliły poduszki powietrzne oraz kurtyny, popękała przednia szyba.

- Docierają do nas informacje, iż rozbitym w Warszawie pojazdem Żandarmerii Wojskowej nie kierował wbrew pierwszym informacjom funkcjonariusz ŻW tylko cywil. Ta sytuacja musi być wyjaśniona. Za dużo jest znaków zapytania - powiedział dziennik.pl poseł PO Krzysztof Brejza.

RMF FM podało, że Kownacki nie może mieć ochrony Żandarmerii Wojskowej i dlatego wiozące go BMW nie mogło poruszać się jako uprzywilejowane. Politycy PO są mocno zaniepokojeni tymi informacji. - Jakim prawem auto z podwładnym szefa MON wjechało na skrzyżowanie na czerwonym świetle z włączoną syreną i błyskającymi "bombami"? Niestety władza PiS nie uczy się na błędach. Wszystko wygląda na jedno wielkie partactwo - twierdzi poseł opozycji.

Pięć pytań do Macierewicza

Brejza wspólnie z partyjnym kolegą posłem PO Robertem Kropiwnickim wysłali do Macierewicza list. W piśmie zawarli pięć pytań dotyczącymi kolizji z udziałem BMW Kownackiego.

- Wiadomości zwrotnej spodziewam się w ustawowym 14 dniowym terminie. Mam nadzieję, że MON bez wymówek udzieli konkretnej odpowiedzi - powiedział nam Brejza.

List posłów PO do Antoniego Macierewicza / dziennik.pl

- Czy prawdą jest, że kierowca pojazdu nie był żołnierzem Żandarmerii Wojskowej? Jeśli tak, to gdzie był zatrudniony, na jakim stanowisku i dlaczego kierował pojazdem, będącym w dyspozycji MON? Jakie doświadczenie w kierowaniu pojazdami uprzywilejowanymi posiadał kierowca limuzyny rządowej, do jakiej formacji (MON, ŻW, BOR, etc.) należała limuzyna rządowa, biorąca udział w kolizji? - czytamy w liście do ministra Antoniego Macierewicza.

Mandat dla kierowcy BMW

- Kierowca limuzyny Kownackiego, która zderzyła się z innym autem na warszawskim Powiślu, został ukarany mandatem za wykroczenie polegające na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy niezachowaniu należytej ostrożności - poinformował mjr Artur Karpienko, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.