- W 2016 roku skradziono w Polsce ogółem 15.229 pojazdów - powiedział w rozmowie z dziennik.pl Antoni Rzeczkowski z biura prasowego Komendy Głównej Policji. - I choć ilość aut poruszających się po polskich drogach gwałtownie rośnie, to z roku na rok coraz mniej samochodów jest kradzionych. Dość powiedzieć, że jeszcze w roku 2005 skradziono ponad 50 tys. pojazdów - dodał przedstawiciel KGP.

Policja podkreśla, że metody, jakich chwytają się rabusie, ewoluują wraz z postępem motoryzacji. Złodzieje samochodów zmieniają się w hakerów - a zmuszają ich do tego producenci aut, stosując np. system keyless.

Dostanie się do upatrzonego samochodu i jego kradzież nie zostawiało żadnych śladów uszkodzeń / ADAC

System keyless czy też system bezkluczykowy działa w ten sposób, że komputer pokładowy wykrywa kluczyk samochodu i np. po dotknięciu klamki odblokowuje drzwi oraz immobilizer. Wystarczy wcisnąć guzik i silnik pracuje - bez wyciągania kluczyka z kieszeni czy torebki. W założeniu producentów zasięg komunikacji między kluczykiem a autem jest ograniczony do kilkudziesięciu centymetrów. Złodzieje mają na to jednak sposób…

Nie ma róży bez kolców

Obrazem tego, jak dziurawy może być system keyless mający ułatwić nam życie, są najnowsze wyniki testów zabezpieczeń samochodowych przeprowadzonych przez niemiecki automobilklub ADAC. Jego eksperci za 100 euro (ok. 400 zł) zbudowali urządzenie do "przedłużenia sygnału" z kluczyka i wypróbowali je w praktyce. Niemcy podkreślają, że ze skonstruowaniem takiego "magicznego pudełka" może sobie spokojnie poradzić amator-elektronik w domowym zaciszu - wystarczy, że polutuje na jednej płytce wzmacniacze, oporniki, kondensatory i przyprawi do tego odpowiednie anteny.

W trakcie prób na ponad 100 modelach samochodów (także najnowszych jak np. alfa romeo giulia, audi Q2 czy skoda kodiaq) okazało się, że taki moduł "domowej roboty" na tyle skutecznie wzmacnia sygnał, że jego zasięg wynosi nawet kilkaset metrów. Auta testowane przez ADAC można było otworzyć i odpalić silnik, mimo że kluczyki były w kieszeni właściciela siedzącego np. w restauracji czy domu. Dostanie się do upatrzonego samochodu i jego kradzież nie zostawiało żadnych śladów uszkodzeń.

Najlepsze zabezpieczenie? / ADAC

Warto wiedzieć, że uruchomiony w ten sposób samochód z bezkluczykowym systemem może jechać, nawet jeśli właściwy klucz jest poza pojazdem. Komputer będzie jedynie informować o braku/zgubieniu klucza - a to złodziejowi raczej nie przeszkadza, zwłaszcza kiedy już samochód dotrze na miejsce rozbiórki na części. Także nadzieja pokładana w wyłączeniu jednostki napędowej przy tankowaniu nie dawała szans okradzionemu. Okazało się bowiem, że w większości przypadków możliwe było uzupełnienie paliwa z działającym silnikiem i dalsza podróż do złodziejskiej dziupli.

Wystarczy, że jeden z przestępców z "przedłużaczem sygnału" znajdzie się w pobliżu kluczyków, np. podejdzie kolejce w sklepie do właściciela auta, a druga - ze specjalnym transmiterem stanie przy samochodzie zaparkowanym nawet kilka ulic dalej, żeby udało się otworzyć, uruchomić pojazd i nim odjechać. Takie przypadki kradzieży auta "na kolejkę" odnotowało np. Link4.

Oto lista aut, które specjaliści ADAC otworzyli w kilka sekund - "X" oznacza, że obie próby wypały "pozytywnie". Złodzieje także to potrafią: