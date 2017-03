Ogłoszony przez polski rząd plan rozwoju elektromobilności pobudził firmy do działania. Po Ursusie czy AK Motor i elektrycznej syrenie najnowszym przykładem jest… Fabryka Samochodów Elektrycznych (FSE), która powstaje w Bielsku-Białej. Jej twórcą jest niemiecki biznesmen Thomas Hajek - menedżer z ponad 20-letnim bagażem doświadczeń w branży motoryzacyjnej. Aktualnie kieruje spółką Bemotion zarejestrowaną także w Bielsku-Białej (sprzedają m.in. elektryczne rowery elektryczne i skutery). Wcześniej był m.in. prezesem Maserati na centralną Europę i dyrektorem w Fiat Professional. W latach 90. w Fiat Auto Poland kierował sprzedażą samochodów. Był też związany z Mazdą. Zasiada w zarządzie spółki Wielton (naczepy samochodowe).

Spółka Bemotion jest zarejestrowana w Bielsku-Białej pod tym samym adresem co Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, który zajmuje się przede wszystkim badaniami homologacyjnymi nowych samochodów m.in. dla koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA zlecało np. testy jeepa renegate i fiata 500X). I właśnie w stworzeniu "całkowicie polskiego samochodu elektrycznego" dla FSE pomagali specjaliści z instytutu BOSMAL. Co więcej, Fabryka Samochodów Elektrycznych wynajmuje od tej instytucji pomieszczenia na potrzeby działalności.

Polski samochód elektryczny 500e / Materiały prasowe

Czym Hajek i jego Fabryka Samochodów Elektrycznych chcą skusić Polaków? Wystarczyło kilka telefonów i okazuje się, że chodzi właśnie o samochód elektryczny skonstruowany w Bielsku-Białej na bazie fiata 500 produkowanego w Tychach. To dopracowany model, który w 2014 jako auto o nazwie BOSMAL 500 E pokazano na targach motoryzacyjnych eCarTech w Monachium (już wtedy spółka Bemotion zapowiadał jego sprzedaż z BOSMAL-em). Co istotne nowy model FSE o nazwie 500e nie ma nic wspólnego z autem produkowanym przez Fiata w Meksyku i sprzedawanym w USA.

BOSMAL 500e / BOSMAL

Prace nad nowym 500e trwały trzy lata

Prezentowana konstrukcja stworzona w laboratoriach w Bielsku-Białej wykorzystuje podzespoły od polskich dostawców. Przykładowo układ napędowy dostarczył Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic, który współpracuje m.in. z Solarisem. KOMEL opracował wcześniej rozwiązania do elektrycznego fiata pandy i fiorino, czy też pojazd elektryczny Re-Volt.

BOSMAL 500e / BOSMAL

W "polskim" 500e zamontowano silnik elektryczny synchroniczny trójfazowy typu PMSM o mocy 45 KM (120 Nm maksymalnego momentu obrotowego). Akumulatory ukryto pod podłogą. Ważący 1055 kg samochód powinien maksymalnie rozpędzić się do 135 km/h.

BOSMAL 500e / BOSMAL

Zasięg? Jeśli wierzyć papierom przedstawianym przez konstruktorów to "pełne" baterie litowo-jonowe o pojemności 14 kWh powinny wystarczyć na przejechanie ok. 100 km. Ponowne naładowanie ze zwykłego garażowego gniazdka ma trwać ok. 6 godzin, przy korzystaniu z instalacji siłowej 400V czas skróci się do 3 godzin.

BOSMAL 500e / BOSMAL

Przedstawiciele FSE oceniają, że są zdolni do produkcji nawet tysiąca elektrycznych samochodów rocznie. A pieniądze? Spółka Bemotion oraz Instytut Badań i Rozwoju

Motoryzacji BOSMAL złożyły do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie kwotą niemal 4,5 mln zł ich wspólnego projektu o nazwie "Opracowanie dostawczego pojazdu o napędzie elektrycznym z inteligentnym systemem zarządzania energii". A to oznacza, że Bielsku-Białej praca wre nad opracowaniem dwóch rożnych aut zasilanych energią elektryczną - dostawczaka dla firm i osobówki dla Kowalskiego.

BOSMAL 500e / BOSMAL

Skąd wziął się BOSMAL? Historia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych rozpoczęła się 1971 roku - wtedy to zapadła decyzja o przeniesieniu produkcji syreny z Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie do Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej. Naturalną konsekwencją było stworzenie niezbędnego ośrodka skupiającego inżynierów pracujących na potrzeby zakładu - w efekcie w 1972 roku przy bielskiej FSM powstał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych. Dziś dawny OBR istnieje jako Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL i zajmuje się przede wszystkim badaniami homologacyjnymi nowych samochodów m.in. dla Fiat Chrysler Automobiles (FCA zlecało np. testy jeepa renegate i fiata 500X). Jednak od początku lat 70. XX w. na przestrzeni lat konstruktorom udało się zbudować kilka niezwykłych prototypów aut, które można obejrzeć w poniższej galerii.