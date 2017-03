W Genewie podczas salonu samochodowego na specjalnej konferencji szef koncernu Fiat Chrysler Automobile Sergio Marchionie potwierdził, że możliwe jest przeniesienie produkcji Fiata Pandy do Polski. To oznaczałoby powrót tego modelu do fabryki w Tychach - przypominamy, że pierwsza generacja małego Fiata była produkowana na Śląsku do 2012 roku.

Jak podkreślił Marchionie byłaby to zupełnie nowa generacja pandy i najwcześniej miałoby to nastąpić w 2019-2020 roku.

Nowy Fiat Panda do produkcji w Polsce za 2 lata?

Nieoficjalnie mówi się, że do decyzji o ponownym ulokowaniu produkcji Pandy w Tychach przyczynia się dynamiczny rozwój Alfy Romeo. Włoski koncern potrzebuje miejsca dla produkcji aut tej marki i muszą one mieć metkę "Made in Italy". A po przeniesieniu Pandy z zakładów Pomigliano pod Neapolem do Polski naturalnie zwolniłyby się moce na potrzeby Alfy.

Zwłaszcza, że szef FCA w trakcie genewskiej konferencji przyznał, że do bardzo dobrze przyjętej przez rynek Giulii i wyczekiwanej Stelvio mają dołączyć dwa nowe SUV-y - mniejszy niż Stelvio i większy od Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio / dziennik.pl

Fiat Panda był produkowany w Polsce od 2003 roku. W okresie: 2003 - IX.2012 fabryka w Tychach wyprodukowała 2 168 491 Pand, z tego na eksport 2,03 mln sztuk. Co ciekawe Fiata 126p stworzono 2 166 349 sztuk. Obecnie śląski zakład opuszcza Fiat 500, Abarth 500 i Lancia Ypsilon produkowana wyłącznie na potrzeby rynku włoskiego.

Panda do Polski, Alfa Romeo tylko z Włoch

Zakład Pomigliano d'Arco rozpoczął swoją działalność w 1972 roku od produkcji Alfasud. Na przestrzeni lat, z jego linii montażowych zjechało wiele modeli Alfy Romeo (od 33 poprzez, 155,145, 146, 156, 147, GT aż po 159), a w listopadzie 2011 roku rozpoczęła się produkcja obecnej Pandy, od tamtego czasu wyprodukowanej w ponad 830 000 egzemplarzy tego modelu.