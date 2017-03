Peugeot 3008 na najwyższe podium konkursu Car of the Year 2017 zasłużył zdobywając łącznie 319 punktów i 21 indywidualnych zwycięstw od jurorów. Członkowie jury nagrodzili stylistykę nadwozia i wnętrza kabiny oraz zalety użytkowe nowego SUV-a francuskiej marki. Także obaj polscy sędziowie - Maciej Ziemek i Wojciech Sierpowski - głosowali na ten samochód. Rok wcześniej tytuł COTY 2016 zdobył opel astra produkowany w Gliwicach, uzyskując 309 punktów.

- Jestem wyjątkowo dumny i cieszę się z przyznania nowemu Peugeot 3008 nagrody "Car of the Year 2017". Stanowi ona ukoronowanie pięciu lat wytężonej pracy pracowników marki Peugeot i Grupy - powiedział w Genewie Jean-Philippe Imparato, dyrektor marki Peugeot.

Peugeot 3008 / Newspix

Francuski model jest pierwszym w historii SUV-em, który tryumfuje w tym konkursie. Co warto podkreślić, niewielką liczbą głosów pokonał Alfę Romeo Giulię (296 pkt.) typowaną na tegoroczną faworytkę. Podium uzupełnił Mercedes klasy E (197 pkt.).

Alfa Romeo Giulia / Alfa Romeo

Dalej kolejno zostały sklasyfikowane: Volvo S90 (172 pkt.), Citroen C3 (166 pkt.), Toyota C-HR (165 pkt.) i Nissan Micra (135 pkt.).

Blisko 100 tys. kierowców w Europie zamówiło już Peugeota 3008. A 84 proc. spośród nich wybrało topowe wersje Allure, GT Line lub GT. Teraz Peugeot swój tryumf w tym konkursie będzie przekuwać w sukces marketingowy. Z danych firmy wynika, że tylko z przeszło 2 tys. publikacji na temat modelu 308 (zdobywcy COTY 2014) mógł zaoszczędzić ok. 40 mln euro. Właśnie tyle darmowej reklamy dał Francuzom motoryzacyjny Oscar.

Przypominamy, że już po raz drugi w ciągu trzech lata marka Peugeot zdobyła nagrodę "Samochód Roku". Peugeot 3008 to piąty samochód francuskiej marki, któremu przyznano ten tytuł po modelach 308 w 2014 r., 307 w 2002 r., 405 w 1988 i 504 w 1969 r.

Peugeot 3008 / Peugeot

Sędziowie oceniali samochody według 9 kryteriów. Punkty przyznawane są za wygląd, komfort, bezpieczeństwo, ekonomię, właściwości jezdne, osiągi, funkcjonalność, ekologię, cenę oraz stosunek jakości do ceny. W finałowym głosowaniu każdy z jurorów ma do dyspozycji łącznie 25 punktów na co najmniej 5 modeli, które znalazły się w finale. Przy czym jednemu samochodowi juror może przyznać maksymalnie 10 punktów.

Do walki o tytuł najlepszego europejskiego auta roku mogą stawać modele, które weszły do sprzedaży na co najmniej pięciu rynkach, a ich szacowana roczna sprzedaż musi przekraczać 5 tys. sztuk.

Przyznanie nagrody marce Peugeot zbiegło się z ogłoszeniem przez jego macierzysty koncern grupę motoryzacyjną PSA Group transakcji przejęcia od General Motors za 2,2 mld euro firmy Opel oraz jego brytyjskiej marki, Vauxhall. Co z fabryką w Gliwicach? CZYTAJ WIĘCEJ>>