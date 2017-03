Volkswagen arteon został skonstruowano od podstaw i w hierarchii VW zajmie pozycję powyżej passata. Ze szkicu sylwetki czterodrzwiowej limuzyny i pierwszych zdjęć widać, że nie jest to klasyczny sedan. VW sprezentuje nam liftbacka z nisko poprowadzoną linią dachu, który ma wnieść powiew świeżości do stylistyki samochodów z Wolfsburga. Producent obiecuje, że niezależnie od tego, które miejsca zajmują pasażerowie zawsze będą mieć dostateczną przestrzeń nad głową i wokół nóg.

Volkswagen arteon - pierwsze foto / Volkswagen

Do najbardziej charakterystycznym wyróżnikiem arteona będzie przednia część nadwozia. Wiadomo, że diodowe reflektory i LED-owe światła do jazdy dziennej utworzą całość z wykończoną chromowanymi listwami osłoną chłodnicy i maską silnika. Niepowtarzalny styl przedstawi również tył. Niemiecka firma podkreśla, że w tym modelu zastosowano po raz pierwszy systemy asystujące najnowszej generacji - ponoć auto wyposażono w elementy zarezerwowane dotąd dla samochodów wyższych klas.

Twórcy pokusili się też o szyby w drzwiach pozbawione ramek - ten trik pochodzi ze świata aut spod znaku Grand-Tourismo. Nowy model ma być też praktyczny - projektanci twierdzą, że otwierająca się wysoko ku górze pokrywa bagażnika umożliwi łatwy dostęp do ogromnej przestrzeni.

- Arteon już na pierwszy rzut oka przykuwa uwagę swoim ekspresyjnym wyglądem, potem zaskakuje dodatkowo cechami praktycznymi - to połączenie jest jedyne w swoim rodzaju - mówi Tobias Suhlmann, stylista opracowujący wygląd zewnętrzny nowego VW.

Volkswagen arteon / Volkswagen

Ludzie z VW tłumaczą też pochodzenie nazwy "arteon", w której akcent pada na pierwszą sylabę. Otóż składa się ona z dwóch części: art (czyli sztuka) - odnosi się do sposobu w jaki poprowadzono linie tworzące stylistykę tej limuzyny oraz do emocji, jakie ona wyzwala.

Końcówka "eon" to nawiązanie do topowego modelu phideon sprzedawanego przez Volkswagena na rynku chińskim - w ten sposób VW wskazuje, że arteon także ma być zaliczany do klasy premium.

Volkswagen sport coupe concept GTE / Volkswagen

Naszym zdaniem arteon łudząco przypomina prototypowy model sport coupe concept GTE pokazany wiosną 2015 roku w czasie salonu samochodowego w Genewie. Wtedy, przedstawiciele VW wskazywali, że ten awangardowy model to nie tylko przyszły nowicjusz w rodzinie niemieckiego producenta, ale także zapowiedź zmiany stylistyki.

Gotowy do produkcji arteon zadebiutuje już za chwilę w Genewie. A do sprzedaży trafi latem 2017 roku.