Wicemarszałek Sejmu, poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka powiedział, że Polska to jedyny kraj w Unii Europejskiej stosujący akcyzę na samochody.

Jak dodał, Polska czyni tak z własnej woli, ponieważ Unia nie nakłada na nasz kraj takiego obowiązku - zgodnie z dyrektywą o podatku akcyzowym, państwa Unii muszą opodatkować akcyzą prąd, alkohol i tytoń.

Tyszka podkreślił, że objęcie podatkiem akcyzowym samochodów w praktyce prowadzi do podwójnego opodatkowania tego samego towaru - obecnie opodatkowuje się akcyzą samochody, najpierw w momencie ich nabycia, a następnie w trakcie ich używania, poprzez objęcie akcyzą paliwa do samochodów osobowych.

Zdaniem Tyszki, opodatkowanie akcyzą samochodów jest nieuzasadnione i taki podatek powinien zostać zniesiony. Wicemarszałek Sejmu poinformował, że klub Kukiz'15 przygotował projekt ustawy, który zakłada likwidację akcyzy na samochody.

- Objęcie samochodów akcyzą przyczynia się do nałożenia na obywateli ciężaru opodatkowania niewspółmiernego do panujących w Polsce uwarunkowań społeczno-gospodarczych - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Według Tyszki, objęcie samochodów akcyzą ma tylko i wyłącznie charakter fiskalny, podatek ten nie spełnia żadnej innej roli, niż zapewnienie wpływów budżetowych kosztem obywateli.

Również poseł Kukiz'15 Krzysztof Sitarski ocenił, akcyza na samochody, to "bezzasadne obciążenie fiskalne". Przekonywał, że likwidacja akcyzy na samochody spowoduje, że zwiększy się dostęp obywateli do nowszych i bezpieczniejszych pojazdów, a co za tym idzie, będzie mniej zanieczyszczeń.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz'15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji "Wolnościowego Poniedziałku", polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację.

Poprzednio zgłoszone zostały projekty dotyczące: likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej, tzw. dnia podatkowego, wprowadzenia najprostszej deklaracji VAT w Europie, likwidacji gabinetów politycznych w samorządach, obniżenia podatku VAT na e-booki i e-prasę oraz utworzenia Polskiego Instytutu Żywności.