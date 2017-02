Zdjęcia opancerzonego audi A8 L Security rozbitego w wypadku premier Beaty Szydło w Oświęcimiu obiegły media. - Samochód jest dowodem w sprawie i pozostaje do dyspozycji prokuratury w Krakowie - powiedział dziennik.pl kapitan Grzegorz Bilski z zespołu komunikacji medialnej i społecznej Biura Ochrony Rządu. Pytany o dalsze plany związane z uszkodzonym opancerzonym audi - np. czy będzie naprawiane - poinformował, że decyzja zostanie podjęta, gdy auto wróci do Warszawy, do garaży BOR.

Biuro jednak nie czeka z założonymi rękami i już szuka nowego opancerzonego samochodu reprezentacyjnego - taka pozycja pojawiła się na liście zakupów na luty. Postępowanie wszczęto bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych - jest to zamówienie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa dlatego pomija się procedury przetargowe; dzięki temu auto szybciej trafi do służby. Z dokumentacji wynika, że orientacyjna wartość zamówienia to dokładnie 2 032 520,33 zł netto (486 842,88 euro netto; po doliczeniu VAT to 2,5 mln zł).

Jakie auta wchodzą w grę? Lista jest krótka

Które samochody spełniają zapotrzebowanie BOR? Jeśli wykluczymy opancerzone SUV-y, to lista jest krótka - limuzyny o takiej specyfikacji mogą dostarczyć niemieccy producenci, czyli Audi, BMW i Mercedes. Jednak nie będą to auta standardowe tylko najwyższej półki i z wydłużonym rozstawem osi.

Audi A8 L Security / Audi

Jeśli BOR zdecyduje się ponownie na Audi to znów dostanie przedłużone A8 w wersji opancerzonej Security i z napędem na cztery koła quattro. Przypominamy, że samochód, którym podróżowała w Oświęcimiu premier Szydło, to opancerzone audi A8 L Security z 2016 roku. Niemiecki producent podkreśla, że to najbezpieczniejsze Audi wszech czasów. Pojazd odpowiada kryteriom klasy VR 9. CZYTAJ WIĘCEJ na temat audi A8 L Security>>>

Kolejnym na liście jest Mercedes S 600 Guard. Komponenty ochronne ze specjalnej stali są montowane między strukturą nadwozia a karoserią już na etapie produkcji (tak samo robi Audi). Konstruktorzy twierdzą, że dodatkowe zabezpieczenie przed odłamkami zapewniają elementy z włókien aramidowych i polietylenu. Limuzyna S 600 Guard spełnia wszystkie wymogi w zakresie ochrony władz w Niemczech i jako pierwszy model na rynku uzyskała homologację potwierdzającą najwyższy stopień ochrony balistycznej, zgodny z klasą odporności VR9 (na bazie wytycznych BRV 2009, wersja 2.).

Mercedes S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Pancerne szyby o zróżnicowanej grubości, od wewnątrz są pokryte poliwęglanem. Standardowe wyposażenie obejmuje ogumienie Michelin PAX typu run-flat z dodatkowym systemem pomiaru ciśnienia - nawet po przestrzeleniu czy przebiciu opony pozwalają przejechać dystans 30 km. W przypadku ładunków wybuchowych "eska" Guard spełnia wymagania dyrektywy ERV2010 oraz niemieckiego Federalnego Biura Policji Kryminalnej. Opancerzenie po raz pierwszy niemal całkowicie pokrywa podwozie pojazdu. Do napędu S 600 Guard służy benzynowa jednostka V12 o mocy 530 KM i 830 Nm maksymalnego momentu obrotowego, po raz pierwszy współpracująca z 7-biegową przekładnią automatyczną 7G-TRONIC. Z powodu wyższej masy własnej prędkość maksymalną samochodu ograniczono do 210 km/h.

Mercedes S 600 Guard występuje zarówno w wersji 4-, jak i 5-osobowej. Tylny fotel executive jest z podnóżkiem i dodatkową poduszką. Siedzenia są podgrzewane, potrafią także masować najważniejszych pasażerów. Pakiet PRE-SAFE dla tylnego rzędu, zawiera podświetlane i wysuwane klamry pasów bezpieczeństwa, napinacze pasów oraz poduszki w pasach dla zewnętrznych miejsc, a także domykanie drzwi i klapy bagażnika.

Mercedes S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Mercedes oferuje dodatkowe elementy wyposażenia zaprojektowane specjalnie z myślą o wersji Guard, w tym: nieprzeźroczyste rolety tylnych okien, podgrzewane szyby - przednią i boczne, system alarmowy, automatyczny system przeciwgaśniczy, układ zabezpieczający przed wnikaniem szkodliwych gazów do kabiny, hydrauliczny napęd ciężkich bocznych okien, przegubowe lampy LED do czytania oraz lodówkę dla pasażerów tylnych foteli.

Opancerzony Maybach

Jednak dysponując kwotą ponad 480 tys. euro netto można myśleć już o większym i bardziej luksusowym modelu z niemieckiej stajni - opancerzony Mercedes-Maybach S 600 Guard kosztuje od 470 tysięcy euro plus VAT. To pierwszy samochód z certyfikatem potwierdzającym najwyższy poziom ochrony balistycznej - VR10 - dla pojazdów cywilnych. Taki standard wymaga by nadwozie i okna samochodu wytrzymały ostrzał z karabinu automatycznego nabojami z rdzeniem z utwardzonej stali.

Mercedes-Maybach S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Również pod względem ochrony przed wybuchami opancerzony Mercedes-Maybach nie ma sobie równych w klasie aut luksusowych - spełnia dyrektywę ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicles - pojazdy wybuchoodporne), w której przypadku stosowane są niejawne kryteria testowe. Po kontroli przeprowadzonej przez Federalną Policję Kryminalną Niemiec pojazd otrzymał stosowną akceptację bez żadnych ograniczeń.

Mercedes-Maybach S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

W porównaniu z przedłużaną wersją klasy S Mercedes-Maybach S 600 Guard jest o 20 cm dłuższy i ma o 20 cm większy rozstaw osi: mierzy 545,3 cm długości, a jego rozstaw osi wynosi 336,5 cm. Podróżujący z tyłu mają do dyspozycji przestronniejszą kabinę, dwa luksusowe fotele oraz inne ekskluzywne elementy wyposażenia, takie jak innowacyjna funkcja wzmacniania głosu.

Mercedes-Maybach S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Sprawdzone BMW?

Wreszcie BMW 760Li High Security, czyli przedłużana niemiecka limuzyna. Auto dobrze znane kierowcom BOR - ten samochód Biuro wykorzystywało m.in. do ochrony prezydenta od 2010 roku. I to właśnie taki samochód z prezydentem Andrzejem Dudą wiosną 2016 roku wypadł z autostrady A4. Silnik V12 napędzający BMW 760Li High Security produkuje 544 KM przy 5250 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 750 Nm dostępny jest przy 1500 obr/min. W połączeniu z ośmiobiegową przekładnią automatyczną, dwunastocylindrowa sześciolitrowa jednostka sprawia, że pancerne BMW przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,2 s. Prędkość maksymalna - 210 km/h. Napęd trafia na tylną oś. CZYTAJ WIĘCEJ na temat BMW 760Li High Security>>>

BOR w ramach przetargu nieograniczonego chce też kupić nowy samochód reprezentacyjny - orientacyjna wartość zamówienia to 341 463,41 zł netto. Biuro ogłosiło również przetarg na auto ochronne, które ma powyżej pięciu miejsc na pokładzie - cena 235 772,36 zł plus podatek. W marcu BOR zaplanował zakup opon letnich i wielosezonowych na kwotę ok. 100 tys. zł netto.