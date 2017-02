Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiadał na pytania posłów PiS, którzy pytali m.in. o sytuację w Biurze Ochrony Rządu po objęciu władzy przez to ugrupowanie. Najtragiczniejszym w skutkach świadectwem słabości Biura Ochrony Rządu w ostatnich latach była katastrofa smoleńska. Nie dość, że wtedy BOR nie wypełniło podstawowych zadań ochronnych wobec prezydenta RP i innych osób ochranianych, to po tej tragedii nie przeanalizowano przyczyn tego tragicznego zdarzenia i nie wyciągnięto z tego wniosków - powiedział Jarosław Zieliński.

Jego zdaniem, gdy PiS obejmowało władzę, Biuro było niedofinansowane, brakowało ludzi do pracy, nie prowadzono niezbędnej modernizacji oraz inwestycji. Wiceminister przypomniał, że w 2016 r. do BOR przyjęto ponad 130 funkcjonariuszy budżet Biura na 2017 r. został zwiększony o prawie 14 proc. do ponad 240 mln zł. BOR został włączony do programu modernizacji służb mundurowych. W latach 2017-2020 otrzyma 56 mln zł na inwestycje budowlane, 25 mln zł na uzbrojenie i specjalistyczny sprzęt i ponad 16 mln zł wyposażenie osobiste. Zakupionych zostanie około 90 pojazdów - powiedział Zieliński.

Wiceszef MSWiA poinformował, że za rządów koalicji PO-PSL, przez osiem lat, doszło do 60 kolizji z udziałem samochodów BOR. Podał kilka przykładów: w styczniu 2010 r. samochód, którym podróżował Radosław Sikorski uderzył w radiowóz, w wyniku czego kilku policjantów zostało rannych. W listopadzie 2010 r. w tył pojazdu BOR z grupy ochronnej Ewy Kopacz uderzył inny pojazd, w 2011 r. w rządową limuzynę wiozącą Jerzego Buzka, która wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle uderzył innych samochód.

W 2012 r. przy domu letniskowym Bronisława Komorowskiego funkcjonariusze BOR, będąc wpływem alkoholu, uderzyli samochodem w drzewo. W 2013 r. dwukrotnie doszło do uszkodzenie opony w samochodzie prezydenta Bronisława Komorowskiego - powiedział Zieliński. Te zdarzenie wtedy nie były przedmiotem zainteresowania mediów i polityków. Dzisiaj zdarzenie z Oświęcimia, jest to przedmiotem nieuzasadnionego ataku na BOR, na rząd - dodał.

W czwartek w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie premier Beata Szydło zostanie przesłuchana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu z 10 lutego. Premier Beata Szydło do 17 lutego przebywała w szpitalu w Warszawie. Oprócz szefowej rządu w wypadku ranni zostali także dwaj funkcjonariusze BOR.

Prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał Sebastian K., 21-letni kierowca fiata, który uderzyło w pojazd z Beatą Szydło na pokładzie. Kierowca nie przyznał się do winy, prokuratura nie podaje treści jego wyjaśnień.