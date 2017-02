Mateusz Morawiecki pytany był, czy w związku z ewentualnym nabyciem Opla przez PSA nie ma obaw o miejsca pracy w fabrykach Opla w Polsce. Ja myślę, że nie ma takich obaw. Jestem po rozmowie z prezesem Opla, jestem w rozmowach z ministrem gospodarki Niemiec; z ministrem gospodarki Francji dzisiaj będą rozmawiał (…). Z dotychczasowych rozmów (…), które odbyłem z najwyższym kierownictwem Opla wynika, że jest już podpisana umowa między związkami zawodowymi a kierownictwem GM, która będzie respektowana przez nowe kierownictwo. Tak mi obiecano - powiedział wicepremier.

To oznacza, że również dla polskich pracowników, których jest ponad 4 tys. w fabrykach Opla w Gliwicach i Tychach, to porozumienie mówi, że do 2019 r. nie będzie zmian w zatrudnieniu, do 2020 r. kontynuowane będą programy inwestycyjne do tej pory rozpoczęte - dodał. Zaznaczył, że ma nadzieję, iż ze względu na bardzo wysoką produktywność polskich zakładów Opla, będą one się rozwijać, a nie zwijać. Jestem dobrej myśli - podkreślił.

Wicepremier pytany był też o repolonizację energetyki. Tutaj jesteśmy w rynkowych rozmowach z dużymi francuskimi firmami, które ze względu na sytuację na rynku energetycznym postanowiły (…) wyjść z rynku polskiego. Być może weźmiemy udział w sprzedaży tych aktywów, ale jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić, czy tak się stanie, czy będziemy samodzielnym nabywającym, czy może we współpracy z innymi międzynarodowymi, albo krajowymi instytucjami. Jeśli tak się stanie, że taka będzie wola partnerów francuskich - bo to od nich koniec końców będzie zależało, komu sprzedadzą swoje aktywa w Polsce – to również Polski Fundusz Rozwoju jest gotów partycypować w części tej transakcji - wyjaśnił Morawiecki.