VOP to firma podległa czeskiemu ministerstwu obrony i współpracuje z NIMR Automotive od dwóch lat dostarczając opancerzone kabiny do pojazdów produkowanych przez arabskiego partnera. Na mocy nowej umowy w ciągu najbliższych trzech lat ma powstać ponad 1000 pojazdów.

Wiadomo, że ministrowie obrony obu krajów podpiszą porozumienie w czasie targów obronnych IDEX 2017 w Abu Dhabi. Dzięki temu stanie przed nimi otworem rynek Grupy Wyszehradzkiej - będą mogli sprzedawać pojazdy dla polskiej amii, wojskom słowackim, węgierskim i czeskim.

AJBAN ISV / NIMR Automotive

Przykładowo polski MON będzie mógł wybierać z takich pojazdów patrolowych jak NIMR AJBAN 440A (napęd 4x4 i może służyć jako platforma do montażu uzbrojenia do 9 ton) czy aut klasy HAFEET (napęd 6x6, uzbrojenie do 13 ton).

HAFEET 640 / NIMR Automotive

Największymi pojazdami są auta klasy N35 - mogą mieć napęd 4x4 lub 6x6. Mają być odporne na wybuch min.