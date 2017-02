- Grupa PSA potwierdza, że analizuje wraz General Motors liczne strategiczne projekty, których celem jest poprawa jej rentowności i efektywności operacyjnej, łącznie z ewentualnym nabyciem Opla - powiedziała Dorota Kozłowska, PR manager z Peugeot Polska Sp. z o.o.



PSA jest producentem samochodów marek Peugeot i Citroen. Ewentualne połączenie z Oplem spowodowałoby, że nowy twór z 16-proc. udziałem w rynku stałby się drugim po Volkswagenie największym producentem samochodów w Europie.

Ile miałby kosztować Opel? Nieoficjalnie mówi się, że GM chciałby dostać za niemiecką markę kilka miliardów dolarów. Warto pamiętać, że w Europie do Amerykanów należy również bliźniacza do Opla brytyjska marka Vauxhall. Przypominamy, że na Wyspach Brytyjskich jest produkowana astra sports tourer, do której lwia cześć elementów pochodzi z Gliwic.

Przypominamy, że firmy General Motors i PSA Group współpracują ze sobą od 2012 roku w ramach aliansu i prowadzą trzy projekty w Europie.

Pierwszym efektem jest nowy opel crossland X (foto), a jesienią pojawi się większy SUV grandland X, który w ofercie Opla dołączy do astry i zafiry. Nieoficjalnie mówi się, że jeszcze w tym roku w Gliwicach zostanie ogłoszona decyzja o zwiększeniu produkcji lub o wypuszczeniu na rynek nowego modelu pochodzącego ze śląskiej fabryki. Czyżby szykował się nowy SUV z Gliwic? Grandland X będzie walczyć o względy kierowców z takimi autami jak volkswagen tiguan czy toyota RAV-4.

Opel Crossland X / Opel

W Polsce General Motors Manufacturing Poland (GMMP) zatrudnia około 4,1 tys. osób. W skład spółki wchodzą trzy zakłady: fabryka samochodów osobowych w Gliwicach gdzie powstaje najnowsza astra oraz auta dla marek Buick i Holden, zakład produkcji silników w Tychach oraz zlokalizowane w Tychach Centrum Usług Wspólnych.





Opel astra / dziennik.pl

Ubiegły rok to dla General Motors w Polsce bardzo udany okres. Gliwicki zakład osiągnął rekordową roczną produkcję w swojej historii, przekraczając próg 200 tys. samochodów - najwięcej w 18-letniej historii fabryki. Wzrost to efekt dużego popytu na produkowaną w Gliwicach astrę piątej generacji. Ten model był w 2016 r. głównym motorem wzrostu sprzedaży Opla w Europie.

Także w Polsce marka Opel radzi sobie znakomicie. Firma rozpoczęła 2017 rok bardzo mocnym akcentem, najlepszym styczniowym wynikiem sprzedaży w swojej historii nad Wisłą, czyli od 1991 roku. Cały zeszły rok również zakończył się dla Opla rekordowo, bo najlepszym wynikiem sprzedaży od 16 lat. Łącznie w 2016 roku do polskich klientów trafiło 37 480 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Oznacza to 17,5 proc. wzrostu w porównaniu do 2015 roku. Opel astra był liderem w segmencie klientów indywidualnych, a łącznie aż trzy modele Opla znalazły się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych aut przez tę grupę klientów.