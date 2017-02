Mitsubishi Eclipse Cross to pierwszy przedstawiciel nowej generacji samochodów japońskiej marki. Styliści postarali się, by ostre kontury przypominały rysy nadwozia coupe. To celowa sztuczka nawiązująca do legendarnego już sportowego modelu eclipse, który największą popularność zdobył na rynkach Ameryki Północnej latach 1989-2012. Cztery generacje tego modelu wyprodukowano w łącznej liczbie ponad 1 400 000 egzemplarzy.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Eclipse, czyli zaćmienie

Przypominamy, że nazwa "eclipse" nawiązuje do blasku widocznego podczas całkowitego zaćmienia słońca. Twórcy twierdzą, że głęboki połysk czerwonego metalizowanego lakieru opracowanego specjalnie dla tego modelu (wraz z innowacyjną technologią jego nakładania) także odwołują się do tego zjawiska astronomicznego.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Przód błyszczy srebrnymi wąsami w kształcie litery C - znak szczególny współczesnych Mitsubishi. Japoński producent nazywa to rozwiązanie Dynamic Shield. Tył karoserii podkreślą mocno pochylone słupki C oraz muskularne błotniki.

Napęd nowego SUV-a? Znając Mitsubishi nie może zabraknąć układu hybrydowego PHEV - elektryczno-spalinowy, z akumulatorami ładowanymi z gniazdka.

Mitsubishi Eclipse Cross zadebiutuje podczas marcowego salonu samochodowego w Genewie.