Nowy volkswagen golf dotarł do Polski i można go zamawiać. Pod względem stylistycznym przód i tył niemieckiego auta wyróżniają nowe zderzaki. Projektanci uważają, że dzięki ich pracy samochód stał się bardziej wyrazisty, a przyczyniło się do tego m.in. połączenie osłony chłodnicy z reflektorami. Golf w ulepszonej odsłonie będzie teraz seryjne wyposażony w tylne lampy w technologii LED, a ledowe kierunkowskazy ze zdynamizowanym sposobem sygnalizowania pojawią się w topowej odmianie auta. Co więcej, w najbogatszych wersjach wyposażeniowych nowe światła diodowe zastąpią stosowane dotąd ksenony.

Volkswagen podkreśla, że teraz golf oferuje kierowcom rozwiązania, które dotychczas stosowano w samochodach wyższych klas. Lista obejmuje system wspomagający jazdę w korku Traffic Jam Assist (częściowo automatyczna jazda do prędkości 60 km/h), a także układ rozpoznający pieszych (funkcja systemu awaryjnego hamowania o nazwie Front Assist).

Po raz pierwszy w samochodzie klasy kompaktowej system multimedialny można obsługiwać przy pomocy gestów. Wystarczy machnąć dłonią a wyposażony w ekran o przekątnej 9,2 cala system wykona polecenie (wideo niżej). Pociągnięcie w powietrzu dłonią powoduje, że umieszczone poziomo pola menu przesuwają się w lewą bądź w prawą stronę. Pozwala to przechodzić do kolejnych funkcji, zmieniać stacje radiowe, przesuwać w przód lub w tył listy piosenek, czy też wertować galerię zdjęć albo okładki albumów muzycznych. Golf dostał również szereg innowacji pozwalających na buszowanie po internecie i łączenie ze smartfonami najróżniejszej maści.

Wzorem odnowionego audi A3 tradycyjne analogowe zegary można i w golfie zastąpić wirtualnymi wyświetlanymi w kolorze na 12,3-calowym ekranie. A te dają się konfigurować na pięć sposobów łącznie z prezentacją mapy niemal na całej powierzchni. To rozwiązanie debiutowało w audi TT, stosowane jest także w passacie.

Nowy volkswagen golf kosztuje od...

Co i za ile? Golf oraz golf variant oferowane są w wersjach wyposażenia trendline, comfortline i highline.

Najtańszy volkswagen golf kosztuje od 66 990 zł za trzydrzwiową odmianę trendline z trzycylindrowym silnikiem 1.0 TSI/85 KM (5d droższy o 1740 zł). Taki samochód poza systemem multimedialnym Composition Colour i diodowymi lampami z tyłu jest wyposażony w m.in. podwójne reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej w technice LED, klimatyzacja, system rozpoznawania zmęczenia kierowcy oraz system Start-Stop z układem odzyskiwania energii hamowania.

Od wersji wyposażenia comfortline nowy golf (1.0 TSI/110 KM; od 75 290 zł) jest wyposażony w 16-calowe alufelgi, podłokietnik środkowy z przodu, Pakiet Chrom we wnętrzu oraz komputer pokładowy i wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą.

Golf Variant z silnikiem 1.0 TSI/110 KM od 72 390 zł

Golf w wersji wyposażenia highline (od silnika 1.4 TSI/125 KM; cena od 83 990 zł), ma również reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, oświetlenie ambiente, elementy dekoracyjne we wnętrzu, sportowe fotele z przodu oraz aktywny tempomat (do 210 km/h) z automatyczną regulacją odległości i z funkcją Front Assist.

Golf Alltrack, czyli podniesione kombi z napędem 4x4 kosztuje od 121 390 zł (z silnikiem 1.8 TSI/180 KM i przekładnią dwusprzęgłową DSG). Samochód wyposażono m.in. w podwyższone zawieszenie, 17-calowe alufelgi oraz osłonę silnika pod podwoziem.

Szybki golf GTD z 2-litrowym silnikiem TDI o mocy 184 KM (cena od 120 790 zł) skrywa m.in. sportowe zawieszenie, 17-calowe alufelgi i sportowe fotele z przodu. Poza tym golf GTD ma seryjnie takie elementy jak klimatyzacja Climatronic i LED-owe reflektory z funkcją doświetlania zakrętów. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,5 s (wersja Variant - w 7,9 s). Producent twierdzi, że samochód zadowala się średnim zużyciem oleju napędowego na poziomie 4,4 l/100 km (kombi - 4,7 l/100 km).

Golf oferowany jest także z hybrydowym zespołem napędowym oraz jako samochód elektryczny. W wersji GTE (od 158 tys. zł), czyli jako hybryda typu plug-in, układ napędowy składa się ze 150-konnej benzynowej jednostki napędowej 1.4 TSI i silnika elektrycznego o mocy 102 KM. Golf GTE seryjnie wyposażono w przekładnię DSG. W elektrycznym trybie jazdy ma zasięg do 50 km, natomiast całkowity zasięg samochodu wynosi 880 km.

GTI tylko mocniejszy

Niebawem do oferty dołączą w pełni elektryczny golf oraz GTI. W Polsce oferowana będzie tylko wersja GTI Performence z silnikiem, którego moc zwiększono do 245 KM.

Nowy e-golf, w porównaniu z poprzednikiem, ma większe moc i zasięg oraz bogatsze wyposażenie standardowe. Według normy New European Driving Cycle (NEDC) zasięg pojazdu wynosi 300 km. Volkswagen zastosował w tym aucie akumulatory litowo-jonowe o pojemności zwiększonej z 24,2 kWh do 35,8 kWh. Na stacji szybkiego ładowania (DC/40 kW) można w ciągu 45 minut naładować je do 80 proc. pojemności. Korzystając z tzw. Wallboxa (AC/7,2 kW), na przykład w nocy lub podczas pracy, ładowanie do pełnej pojemności zajmie 4 godziny i 15 minut.

Z dodatków ciekawie wygląda Pakiet Business oferowany za 1390 zł. Obejmuje on system Park Pilot z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na ekranie radia, system multimedialny Composition Media, autoalarm z niezależnym zasilaniem z funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu oraz pakiet Czujnik Deszczu, który zawiera sensor deszczu, automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne, funkcje świateł - Coming/Leaving Home, czujnik zmierzchu i automatyczne włączanie świateł. Ponoć przy zamówieniu tego pakietu oszczędza się do 2720 zł.