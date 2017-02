Zakład w Opolu będzie docinał i obszywał elementy wnętrz samochodowych, m.in. do samochodów Volvo w standardzie premium. - Osiem miesięcy temu zwiedziliśmy kilkadziesiąt lokalizacji w całej Polsce. Ostatecznie wybraliśmy Opole, gdzie kosztem 20 mln dolarów powstanie jeden z ponad stu naszych zakładów, działających na całym świecie - powiedział Jonas Nilson, wiceprezes ds. rozwoju strategii na Europę IAC Group.

Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski podkreślał rosnącą rolę Opola jako miasta przyjaznego inwestorom. - Cieszę się, bo to największa inwestycja w regionie. Prawie sześćset miejsc pracy. Obiecywałem to i dzisiaj jest tego konkretne potwierdzenie. To wielkie wyróżnienie, że globalna firma postanowiła zainwestować w Opolu, że nasze miasto będzie miało markę premium. Pięć lat temu w opolskiej części Wałbrzyskiej SSE pojawił się pierwszy inwestor. Do dzisiaj powstało tu około dwóch tysięcy miejsc pracy, a Opole staje się poważnym ośrodkiem gospodarczym - podkreślił prezydent.

Zakład może rozpocząć produkcję w 2017 roku. Grupa IAC z siedzibą w Luksemburgu zatrudnia obecnie 30 tysięcy pracowników w ponad stu zakładach na terenie ponad dwudziestu państw w całym świecie. Jest dostawcą elementów wyposażenia wnętrz (paneli i miękkich wykończeń akustyki) dla wielu światowych marek samochodowych.