Określ jakim dysponujesz budżetem

Na pewno nie można swobodnie określać, iż zawsze samochód prosto z salonu będzie dla nas najbardziej opłacalny. Ponieważ najwięcej będzie zależeć od tego, jakim rzeczywiście dysponujemy budżetem. Niektóre osoby są w stanie odłożyć przez kilka lat 10 tys. złotych, inne aż 50 tys. złotych. Warto również dodać, że nie każdy jest chętny do wzięcia kredytu samochodowego, ponieważ te w zależności od wielu czynników, raz są bardzo opłacalne, a innym razem stanowczo przepłacimy. Szczególnie, jeżeli zamierzamy spłacać taki kredyt samochodowy, przez maksymalny okres czasu, wtedy jesteśmy zobowiązani do zapłacenia, naprawdę wysokich stawek.

Zastanów, się na jak długo chcesz mieć „nowy” samochód

Takie pytanie wydaje się być na początku w ogóle nie na miejscu. Oczywiście tylko pozornie. Ponieważ, jeżeli lubisz często zmieniać samochody, i jesteś właścicielem nowego modelu co 2-3 lata, to raczej auto prosto z salonu nie będzie zbyt opłacalnym zakupem, ponieważ właśnie taki samochód bardzo szybko traci na wartości. Dlatego lepiej jest przemyśleć rozwiązanie, jakim będzie kupno używanego, samochodu, ale za to lepszej klasy, niż nowego niższej klasy.

Pewne źródło

Zasadniczą różnicą pomiędzy nowy, a używanym samochodem jest przede wszystkim, to iż nie każdy ma dostęp do pewnego źródła, jeżeli chodzi o zakup auta z drugiej ręki. Jednak w tym przypadku samochód prosto z salonu ma nieporównywalną przewagę. Nie musimy się obawiać tego, że nagle zaczną pojawiać się nietypowe usterki, których nie zweryfikowaliśmy podczas oględzin.

Dlatego, jeżeli w swoim najbliższym środowisku nie masz nikogo, kto pomógłby Ci uniknąć zakupu samochodu, który nie tylko miałby poważne usterki, ale nawet był powypadkowy. Weryfikowanie tych wszystkich ukrytych wad, wcale nie jest takie proste i wymaga bardzo dużej wprawy oraz doświadczenia. Jeżeli czujemy się zbyt słabi w sprawach motoryzacyjnych, to rzeczywiście jednak będzie o wiele lepiej, gdy skupimy się na ofertach nowych samochodów. Wtedy unikniemy przepłacenia w postaci kosztownych napraw, które będą efektem złego rozeznania stanu technicznego pojazdu, przed jego zakupem.

Zakup samochodu z komisu

Jeżeli obawiasz się zakupu samochodu bezpośrednio do jego poprzedniego właściciela, w każdej chwili możesz skupić się na zakupie auta z komisu. Tutaj co prawda takie samochody będą o wiele droższe, ale za to zyskujesz gwarancję. Dlatego, jeżeli by się coś niepokojącego działo, w każdej chwili możesz zgłosić reklamować auto i liczyć na zwrot pieniędzy bądź ubiegać się o jego bezpłatne serwisowanie w ramach gwarancji, jaką został objęty samochód.

Ostateczna decyzja należy wyłącznie do Ciebie

Teraz już wiesz, jakie są plusy i minusy zakupu nowego oraz używanego samochodu. Każdy musi to sobie przekalkulować we własnym zakresie. Ponieważ nawet osoby dysponujące identyczną kwotą, nie będą miały takich samych preferencji. W końcu również bardzo dużo zależy od tego, na jakim samochodzie Ci zależy, a także jakie będzie jego główne przeznaczenie. Najlepszym rozwiązaniem jest przeszukanie rozmaitych ogłoszeń na Samochody.io. W ten sposób zyskamy pogląd na auta dosłownie z każdej półki, co pomoże podjąć nam właściwą decyzję. Niektórzy wolą dopłacić do luksusu, a innym osobom będzie zależeć na tym, by auto było jak najtańsze w eksploatacji, ponieważ traktują je jak w miarę wygodny, ale przede wszystkim tani środek transportu.