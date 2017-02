Po raz pierwszy w historii do wyłonienia zwycięzcy w Super Bowl potrzebna była dogrywka. W finale ligi futbolu amerykańskiego NFL w Houston New England Patriots pokonali ekipę Atlanta Falcons 34:28. To ich piąty tytuł, poprzednio najlepsi byli dwa lata temu.

Każdy mecz w NFL emocjonuje miliony, a Super Bowl wywołuje wśród Amerykanów prawdziwe szaleństwo. Siedem ostatnich finałów to jednocześnie siedem programów telewizyjnych z największą widownią w historii. Rekordowym jest ten z 2015 roku, kiedy przed odbiornikami zasiadło 115,2 mln mieszkańców USA. Nic dziwnego, że astronomicznych cen sięga czas przeznaczony na reklamy. Tym razem za 30 sekund stacja FOX inkasowała nawet 5,5 mln dolarów.

W tym roku nie zabrakło polskiego wątku. Specjalnie dla amerykańskich żołnierzy z bazy w Żaganiu Hyundai przygotował niespodziankę. Oto jak wojskowi z USA stacjonujący w Polsce oglądali Super Bowl.

- Miliony ludzi oglądają Super Bowl. Jednak bez naszych wojsk, ten dzień nie byłby możliwy. W tym roku, Hyundai uczynił ich Super Bowl lepszym. Nie mogli wrócić do domu, więc przywieźliśmy dom do nich. Oglądanie Super Bowl jest niesamowite, ale oglądanie go z tymi, których kochasz, jest lepsze - czytamy pod klipem, który obejrzano już 4 mln razy.

Ambasador USA w Polsce Paul Jones nie krył radości z pomysłu na zaskoczenie żołnierzy.