Gumę złapaliśmy za Krakowem - wyjaśnia Jarosław Gowin w rozmowie z TVN24. - Przejechaliśmy z prędkością 50 kilometrów na godzinę około 20 kilometrów. Naprawdę wszystko było pod kontrolą. Nie mam żadnego powodu, żeby bronić swoich oficerów BOR, poza faktem, że są to ludzie, którzy zachowują się niezwykle profesjonalnie - podkreślał wicepremier.

Decyzji o kontynuowaniu jazdy nie podjąłem ani ja, ani kierowca. On skontaktował się ze swoim przełożonym, który zgodnie z procedurą wydał mu polecenie, żeby dojechać do najbliższej stacji benzynowej. To wszystko działo się na autostradzie, więc gdybyśmy się na niej zatrzymali, ryzyko byłoby nieporównanie większe niż poruszanie się z prędkością 50 kilometrów na godzinę - zaznacza Jarosław Gowin.