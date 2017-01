Opel zebrał już ponad 350 tys. zamówień na nową astrę. Produkowany w Gliwicach samochód to najlepiej sprzedający się model niemieckiej marki i drugi pod względem popularności w segmencie samochodów kompaktowych w całej Europie oraz w sprzedaży detalicznej w tym segmencie w 2016.

Co ciekawe, ponad 60 proc. kupujących nową astrę wybrało bogatszą odmianę, oferującą znacznie więcej elementów i funkcji niż wersja podstawowa, w przypadku której trzeba by je dodatkowo zamawiać. Przykładem takiego wyposażenia jest osobisty opiekun kierowcy Opel OnStar, który w najwyższych wersjach jest standardem. Dotyczy to także innych elementów podnoszących komfort, takich jak kierownica obszyta skórą, regulowany podłokietnik czy lampy przeciwmgłowe.

Opel astra / Opel

Astra z Gliwic? Na bogato i ze światłami IntelliLux LED

A do najczęściej zamawianych opcji należą matrycowe reflektory IntelliLux LED. W Niemczech co trzecia astra jest zamawiana z tym systemem oświetlenia. W Szwajcarii około 45 proc. kupuje astrę z tym systemem. Podobnym wzięciem cieszą się one w Austrii - 40 proc. samochodów przeznaczonych na tamtejszy rynek jest wyposażonych w tę technologię oświetlenia. Diodowe reflektory IntelliLux są wyjątkowo popularne także w Finlandii i Szwecji (37 proc. w każdym z tych krajów). Jednak absolutnym hitem są w Norwegii, gdzie aż 84 proc. nowych opli astra wyposażono w matrycowe reflektory IntelliLux LED.

Opel astra / Opel

Jak działają matrycowe reflektory IntelliLux LED?

System złożony z 16 segmentów diodowych - po 8 z każdej strony pojazdu - automatycznie i nieustannie dostosowuje długość i rozkład wiązki świetlnej do sytuacji na drodze. Gdy tylko pojazd opuści obszar zabudowany, światła drogowe włączają się automatycznie. Kiedy system wykryje światła samochodu nadjeżdżającego z naprzeciwka lub światła samochodu poprzedzającego, poszczególne diody w odpowiednich strefach są wyłączane, tak aby światło "omijało" przestrzeń wokół tych pojazdów. Pozostała część drogi i jej otoczenie nadal są oświetlone. Twórcy oświetlenia astry twierdzą, że pozwala ono na dużo szybsze rozpoznanie ewentualnych przeszkód przed samochodem, nawet do 40 metrów wcześniej. Ponadto diody mają zapewniać znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu z żarówkami halogenowymi lub ksenonowymi.

Warto zaznaczyć, że Opel światłami nowej astry nie powiedział ostatniego słowa. Najnowsza insignia, która na rynku zadebiutuje w 2017 roku dostanie rozbudowany system oświetleniowy IntelliLux LED Matrix. Zastosowano w nim 32 moduły LED, które pozwalają na jazdę z włączonymi światłami drogowymi nawet wtedy, gdy z naprzeciwka zbliża się inny pojazd (system automatycznie kształtuje snop światła, by nie oślepiać innych kierowców). Układ potrafi oświetlać drogą na 400 m przed autem.