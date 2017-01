Maciej Stuhr, który do tej pory jeździł poprzednim wcieleniem outlandera PHEV w czarnym kolorze, teraz przesiadł się do najnowszej wersji tego modelu - perłowo-bialego mitsubishi outlandera PHEV 2017 w wersji Instyle Navi Plus.

W najnowszym outlanderze PHEV jedną z najważniejszych innowacji jaką wdrożyli inżynierowie Mitsubishi jest funkcja dająca pierwszeństwo elektrycznemu trybowi jazdy. Przełącznik priorytetu EV powstrzymuje sterownik układu napędowego przed przejsciem w tryb hybrydowy, co pozwala na jazdę z wykorzystaniem wyłącznie energii elektrycznej na żądanie kierowcy. Uruchomienie trybu EV priority mode powoduje, że silnik spalinowy będzie uruchamiał się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Hybrydowy napęd outlandera PHEV składa się z dwulitrowego silnika benzynowego o mocy 121 KM i dwóch silników elektrycznych zamontowanych z przodu i z tyłu - każdy wytwarza po 82 KM. Producent twierdzi, że auto ma średnio zużywać 1,7 l benzyny na 100 km. A w pełni naładowane akumulatory litowo-jonowe (12 kWh pojemności) mają pozwolić przejechać ok. 54 km w trybie elektrycznym. Naładowanie do pełna z garażowego gniazdka trwa ok. 5 godzin. W trybie szybkim uzupełnienie do 80 proc. zajmie pół godziny.

Outlandera PHEV 2017 wyposażono także w elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold i bardziej wydajną klimatyzację. Samochód dostał też zmodyfikowane przednie i tylne zawieszenie.

Zmodernizowany SUV oprócz dotychczasowych 14 systemów bezpieczeństwa, oferuje 4 nowe: monitorowanie martwego pola w lusterkach bocznych, system ostrzegania o niewidocznych pojazdach nadjeżdżających z tyłu, system zapobiegający kolizjom uzupełniony o funkcję wykrywania pieszych oraz automatyczne światła drogowe. A w wersji jaką odebrał Maciej Stuhr samochód ma także reflektory przeciwmgielne w technologii LED. Podobnie wyposażony outlander PHEV w salonie kosztuje ok. 250 tys. zł.

Anna Cieślak wymieniła poprzedniego ASX na najnowszą odmianę tego auta. W tym roku aktorka postawiła na perłowo-białe mitsubishi ASX 2017 w wersji 1.6 DiD/114 KM Intense Plus 4WD.

Cechą charakterystyczną nowego ASX jest znacznie wyrazistszy przód błyszczący srebrnymi wąsami w kształcie litery C. Japoński producent nazywa to rozwiązanie Dynamic Shield i podkreśla, że wprowadzany na drogi SUV jest drugim po zmodernizowanym outlanderze modelem stworzonym według zasad nowej stylistyki. Oprócz nowego przedniego pasa, ASX na rok modelowy 2017 jest również wyposażony w antenę dachową w kształcie płetwy rekina.

Mitsubishi ASX zadebiutował w 2010 roku. Od tamtej chwili na drogi całego świata wyjechało 1,1 mln sztuk tego auta. W efekcie ASX stał się najpopularniejszym modelem w całej gamie producenta. Także w Polsce to bestseller japońskiej marki - nad Wisłą sprzedało się blisko 14 tys. egzemplarzy.