Samsung SDI pokazał nowy akumulator, który na jednorazowym ładowaniu pozwoli przejechać samochodem elektrycznym nawet 600 km. To znacznie więcej, niż oferują obecnie producenci. Po wyczerpaniu energii można ją uzupełnić dzięki bardzo wydajnej opcji szybkiego ładowania.

Nowe akumulatory Samsunga mają dać zasięg 600 km / Materiały prasowe

Komponenty wykorzystane do budowy akumulatora charakteryzują się zmniejszonym oporem wewnątrz ogniwa, a to oznacza, że w ciągu 20 min. można naładować 80 proc. pojemności. W praktyce, dla kierowcy przełoży się to ma ponowną gotowość do przejechania ok. 500 km. Znika też problem z dostępnością do infrastruktury.

Samsung zapowiada, że z produkcją nowego akumulatora o dużej gęstości i z możliwością szybkiego ładowania ruszy w 2021 roku. W zbliżonym czasie ruszy np. ekspansja samochodów elektrycznych Volkswagena.

Niemiecki producent pierwsze auto z "elektrycznej" rodziny I.D. wprowadzi na rynek w 2020 roku. Wtedy też wystartuje ekspansja volkswgenowskich produktów na prąd - Niemcy do 2025 roku chcą rocznie sprzedawać milion samochodów elektrycznych.