Kia stinger zdobyła nagrodę EyesOn Design za doskonałość stylistyczną samochodu produkcyjnego (Production Car Design Excellence). Tak zdecydowało jury konkursu organizowanego podczas salonu samochodowego w Detroit. Eksperci uznali tym samym, że najnowsze dzieło stylistów Kia to najpiękniejsze auto, które 2017 roku trafi do produkcji i sprzedaży na całym świecie.

Kia stinger / KIA / MAGROUND GmbH

Swoja urodę pięcioosobowy sedan o sylwetce coupe zawdzięcza zespołowi europejskich projektantów z centrum designu Kia we Frankfurcie. A kierował nimi Peter Schreyer - główny stylista koreańskiej marki oraz Gregory Guillaume, szef designu w Kia Motors Europe.

Kia stinger / Newspress

Warto zauważyć, że na imprezie zdominowanej przez firmy motoryzacyjne z USA - kia stinger została okrzyknięta największą niespodzianką targów. Skradła show. Zawstydziła starych wyjadaczy - jej kształty okazały się ciekawsze niż propozycje niemieckich, japońskich czy amerykańskich producentów. Każdy chciał obejrzeć ślicznotkę stworzoną w studiach koreańskiej marki.

- Stworzyliśmy wiele wspaniałych samochodów, z których jesteśmy prawdziwie dumni, lecz Stinger to coś specjalnego - powiedział Peter Schreyer, główny stylista Kia Motors.

Kia stinger / Newspress

Nagroda EyesOn Design honoruje najlepsze pojazdy produkcyjne oraz koncepcyjne, których światowy debiut odbywa się co roku podczas salonu samochodowego w Detroit. Tegoroczne wyróżnienia przyznano w kategoriach: Samochód Koncepcyjny, Samochód Produkcyjny, Truck Koncepcyjny, Truck Produkcyjny, Innowacyjne Zastosowanie Koloru, Grafiki i Materiałów, Wrażenia Użytkownika oraz Promotor Designu.

Nagrody EyesOn Design są oficjalnie zatwierdzonymi wyróżnieniami salonu samochodowego w Detroit. Jako wyraz uznania osiągnięć w dziedzinie designu przez grono branżowych liderów, trofea EyesOn Design eksponowane są w honorowych i najbardziej widocznych miejscach studiów projektowych całego świata.

Kia stinger / KIA

Kia stinger trafi do sprzedaży w Polsce w czwartym kwartale 2017 roku. Pod maską znajdą się do wyboru dwa turbodoładowane silniki benzynowe - 2.0/255 KM i 3.3 V6/365 KM. Ten ostatni wariant przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,1 s i potrafi rozpędzić się aż do 269 km/h. Inżynierowie podkreślają, że to najszybsze auto w historii marki. Obydwie jednostki napędowe współpracują z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów, która przenosi napęd na tylne koła. Jeśli ktoś sobie zażyczy dostanie auto z układem 4x4.

Kia stinger / KIA

Kia stinger / Newspress

Kia stinger / KIA