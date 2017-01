W 2016 roku zarejestrowano w Europie ponad 285 tys. sztuk opla astra, czyli o ponad 25 procent więcej niż w 2015. Tym samym najnowsza astra uzyskała status najlepiej sprzedającego się modelu Opla. Duży popyt przyczynił się do rekordowego wyniku produkcyjnego polskiej fabryki - w zeszłym roku z linii w Gliwicach zjechało ponad 200 tys. samochodów (najwięcej w 18-letniej historii zakładu), z czego przeszło 140 tys. egzemplarzy to nowa astra.

W sumie - według wstępnych danych - Opel w 2016 roku sprzedał około 1,16 mln aut, o około 46 tys. więcej niż rok wcześniej (wzrost o 4 proc.). Firmie w zeszłym roku udało się zwiększyć wyniki na 18 z 22 rynków, w tym między innymi w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Polsce. Wzrósł także jej udział w 12 rynkach.

Opel nie płacze po Rosji

Przedstawiciele niemieckiej marki podkreślają, że to najlepszy wynik sprzedaży od 2011 roku i to mimo całkowitego wycofania się z Rosji. Udział marek Opel i Vauxhall w ogólnoeuropejskim rynku praktycznie się nie zmienił i wyniósł 5,73 procent. Wyraźnie niższy wolumen sprzedaży w Wielkiej Brytanii po referendum w sprawie Brexitu został skompensowany wzrostami udziału w wielu innych rynkach europejskich.

Astra nowej generacji to koń pociągowy całego biznesu Opla - od debiutu rynkowego firma otrzymała już ponad 320 tys. zamówień.

W Polsce 2016 rok zakończył się dla Opla również rekordowo - sprzedaż niemieckiej marki była najwyższa od 16 lat. Łącznie w zeszłym roku do polskich kierowców trafiło 37 480 samochodów (osobowych i dostawczych do 3,5t). A to oznacza 17,5 proc. wzrostu (5586 sztuk) w odniesieniu do 2015 roku. Udział Opla w polskim rynku wyniósł niemal 8 proc. Najpopularniejszym modelem z gamy była produkowana w Gliwicach astra - w całym roku sprzedano 14 819 sztuk (wzrost o ponad 39 proc.). Także astra była najczęściej wybierana przez klientów indywidualnych (nie na firmę).

Opel astra / dziennik.pl

Plany na przyszłość? Opel realizuje obecnie największy w swojej historii program odnowienia i wzbogacenia swojej oferty. W latach 2016–2020 zamierza wprowadzić na rynek 29 nowych modeli, w tym aż siedem w 2017 roku.

Nowa insignia na wiosnę

Już w marcu w Genewie oficjalnie zadebiutuje insignia nowej generacji, która będzie dostępna z nadwoziem pięciodrzwiowym (Grand Sport), jako kombi (Sports Tourer) oraz w wersji crossover (Country Tourer). Także w tym roku Opel zaoferuje dwa modele w szybko rozwijającym się segmencie CUV (Crossover Utility Vehicles - użytkowe crossovery), a będą to Crossland X i Grandland X. Ponadto wiosną na rynku pojawi się elektryczna ampera e z zasięgiem przekraczającym 500 km. Plany na 2017 rok przewidują również wprowadzenie nowej odmiany vivaro.

Opel insignia grand sport 4x4 / Opel

Poza astrą zakład GM w Gliwicach wytwarza też inne modele. W lutym 2015 roku ruszyła produkcja holdenów astra i cascada (kabriolet), przeznaczonych na eksport do Australii i Nowej Zelandii. Jednak największym wydarzeniem była wrześniowa premiera piątej generacji astry - samochód został dobrze przyjęty przez rynek, uzyskując branżowe nagrody, m.in. tytuł europejskiego Samochodu Roku 2016 oraz nagrody Safetybest 2015 i Złota Kierownica 2015. Wreszcie w listopadzie zeszłego roku ruszyła produkcja buicka cascada na rynek Ameryki Północnej. Łącznie w 2016 roku wyprodukowano w Gliwicach około 15 tys. kabrioletów.

Polskiemu zakładowi General Motors stuknęło niedawno 20 lat od podpisania umowy inwestycyjnej. Pierwszym samochodem jaki został wyprodukowany w Gliwicach był opel astra classic - licznik śląskiej fabryki ruszył 31 sierpnia 1998 roku. Obecnie fabryka ta jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniającym w trzech oddziałach ok. 3900 osób. Zakład produkuje samochody na różne rynki w Europie, Afryce, Ameryce Północnej, Azji i Oceanii oraz jest jednym z największych eksporterów w Polsce. Polska fabryka należy też do najlepszych w rodzinie koncernu General Motors pod względem poziomu zużycia energii.