- Przez ostatnich kilka dni w różnych miejscach w kraju doszło do sytuacji, w której do dyżurnych policji dzwoniła najprawdopodobniej ta sama kobieta podająca się za urzędniczkę gabinetu jednego z wiceministrów MSWiA - mówi dziennik.pl mł. asp. Antoni Rzeczkowski z biura prasowego KGP.

W trakcie rozmowy telefonicznej miała ona domagać się podwiezienia radiowozem do hotelu lub warsztatu, bo jej samochód się zepsuł. KGP podkreśla, że za każdym razem policjanci trzymali się procedur i podawali jej np. numer do pomocy drogowej.

- Wreszcie postanowiliśmy sprawdzić, kto oczekuje przyjazdu radiowozu i podwiezienia do hotelu. Policjanci z Zambrowa na miejscu rzekomej awarii auta zastali przy drodze kobietę. Zapytali, co się stało, po czym ją wylegitymowali - opisuje przedstawiciel KGP.

Dziennikarka TV wpadła jako "urzędniczka MSWiA"

I wtedy zaczęło robić się naprawdę ciekawie. Mundurowi odkryli, że dane podane dyżurnemu nie zgadzały się z tymi w dokumentach. A kobieta mimo wszystko cały czas usiłowała wymusić na policjantach podwózkę radiowozem.

- Kiedy ruszyli na poszukiwanie zepsutego auta, kobieta po kilkunastu metrach zatrzymała się i oświadczyła, że takiego pojazdu nie ma, a ona jest dziennikarką jednej z ogólnopolskich telewizji. Okazała też legitymację prasową - relacjonuje Rzeczkowski.

Bohaterka miała w końcu powiedzieć funkcjonariuszom, że cała akcja miała na celu sprawdzenie, czy policyjne pojazdy służą urzędnikom za taksówki i są na każde zawołanie.

- Gdy zorientowała się, że interwencja nie pójdzie po jej myśli, przyznała, że cała sprawa jest prowokacją dziennikarską - dodał.

Wiadomo, że sprawę policja skierowała do sądu. Mundurowi wyliczyli dziennikarce popełnienie dwóch wykroczeń.

- Pierwsze polega na wprowadzeniu policji w błąd co do własnej tożsamości oraz miejsca zatrudnienia, a drugie to wywołanie niepotrzebnej czynności. W każdym przypadku sąd może ukarać grzywną do 5 tys. zł - wylicza nasz rozmówca.

- Zastanawiam się, czemu takie działanie miało służyć? Konsekwencje mogły być tragiczne. Przecież w tym czasie ktoś naprawdę mógł potrzebować pomocy policji - kwituje Rzeczkowski z KGP.

Policjanci stali się ostatnio bohaterami dwóch niecodziennych informacji. Po aferze z konfetti na cześć wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego w Suwałkach, niedawno dostało się mundurowym ze Szczecina za przebranie za anioły.